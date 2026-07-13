Las semifinales del Mundial 2026 es cuestión de campeonas

Francia-España e Inglaterra-Argentina son los encuentros de semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez desde 1990 las disputan cuatro selecciones campeonas del mundo, que además copan los cuatro primeros lugares del ranking FIFA. Un dato que deja a las claras que ha sido una competición sin sorpresas. Al menos, en el momento de la verdad, una vez superada la fase de grupos y solo con la excepción de la derrota de Brasil antes de lo previsto.

Las semifinales del Mundial de 2026 depararán un escenario de máxima competitividad histórica y jerarquía, después de que Francia, España, Argentina e Inglaterra hayan certificado su clasificación a la penúltima ronda del torneo, una circunstancia que reúne a cuatro campeonas del mundo 36 años después.

Por tercera vez en la historia de la cita mundialista, todos los combinados supervivientes en semifinales pueden presumir en sus vitrinas de, al menos, una Copa del Mundo. España (2010) e Inglaterra (1966) poseen un Mundial; Francia, dos (1998 y 2018); y Argentina, vigente campeona, tres (1978, 1986 y 2022).

Hay que remontarse a la edición Italia 1990 para encontrar cuatro campeonas en semifinales. Entonces, Alemania Federal, Argentina, Italia e Inglaterra ya portaban al menos una estrella en su pecho. Y es que esto solo se ha producido en dos ocasiones, ya que la primera vez fue en México 1970, con Brasil, Italia, Alemania Federal y Uruguay luchando por los dos billetes a la final del torneo.

Además, las semifinales de 2026 son un ejemplo de meritocracia, ya que por primera vez en la historia las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA se enfrentan entre sí en esta ronda. Antes del torneo, Francia dominaba la clasificación por delante de España y Argentina en el “top 3”, mientras que Inglaterra era cuarta.

Precedentes

En Sudáfrica 2010, que terminó con la primera estrella de España bordada con el gol de Andrés Iniesta, también se hubo enfrentamientos entre las cuatro mejores clasificadas. En octavos de final, la Roja venció (1-0) a Portugal en un duelo entre la segunda y la tercera del ranking, mientras que Países Bajos, cuarta, también ganó a Brasil (2-1), líder entonces de dicho ranking.

Un panorama que podía intuirse, por cómo estaban organizados los grupos, si estos cuatro combinados imponían su jerarquía y finalizaban la primera fase como primeros e iban pasando eliminatorias hasta estas semifinales.

Por tanto, la cita tiene las mejores semifinales atendiendo al rendimiento de las selecciones, con franceses y españoles exprimiendo una rivalidad lejana y que ha tenido muchos capítulos recientes -en las últimas semis de la Euro 2024 hubo triunfo español-, e ingleses y argentinos viviendo una nueva entrega de su pugna histórica, por primera vez en un cruce mundialista desde los octavos del año 1998.

La selección española de fútbol no se dejó atrapar por la maldición de los cuartos de final, un muro que ha ido quedando atrás pero que siempre se recuerda cuando llega ese momento, y ahora confía en estirar en el Mundial una racha muy favorable cada vez que está en semifinales. La selección española ha jugado a lo largo de su historia 12 semifinales y solo perdió dos, en la Euro 2021 contra Italia, que además fue en los penaltis (1-1, 4-2), y la de Copa Confederaciones 2009 contra Estados Unidos (0-2). España es un equipo peligroso en los cruces a partido único, y más cuando huele la final.

En este Mundial 2026, el equipo de Luis de la Fuente tratará de seguir la gran racha de la selección en unas semifinales que se le dan muy bien históricamente. Francia tratará de estropearlo, la última selección contra la que perdió España en una eliminatoria a un partido, en la final de la Liga de Naciones 2021. Un duelo de altura que llegará mañana.