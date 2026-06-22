España se va a las rebajas

Las rebajas de verano llegaron este domingo a Atlanta. Cuesta pensar que la selección española pueda volver a enfrentarse a un equipo tan limitado en defensa como Arabia Saudí, que cometió errores no ya impropios de un Mundial, sino del fútbol sénior. En cualquier caso, queda claro que ni contra Cabo Verde iba a quedar eliminada España en la fase de grupos ni ahora va a ser campeona del mundo sin despeinarse.

Cambios efectivos

Luis de la Fuente presentó una alineación con cuatro cambios con respecto al debut. Y todos se notaron. En los primeros compases, todos los ataques españoles fueron por la derecha con Pedro Porro y un Lamine Yamal que no necesita estar al 100% para marcar diferencias. Y más contra rivales tan débiles. Dani Olmo, por su parte, ejerció con naturalidad el rol de mediapunta que tan bien le encaja y Álex Baena aportó mucha continuidad en el juego. Todo ello con las reservas que merece un análisis sobre un partido en el que solo hubo un equipo.

Arabia Saudí, de saldo

Cualquier posibilidad de atasco desapareció de un plumazo muy pronto cuando quedó claro que la fragilidad defensiva saudí no era puntual, sino general. Una línea defensiva escalonada en el primer tanto dio pie a una ausencia de contundencia total en los otros dos, con el balón paseándose por el área continuamente y con deficitarias acciones de los zagueros árabes una y otra vez. Esos errores de ejecución se unían a claras lagunas de concepto, con presiones totalmente desajustadas y retrasadas en el tiempo, sin atisbo de agresividad, que permitieron a Pedri y Rodri jugar a placer. Demasiada ventaja para dos de los mejores centrocampistas del mundo.

Concentración y vigilancias

Al ojo inexperto, lo que más destaca de ayer son los goles de Oyarzabal y la calidad de Lamine. El ataque. Sin embargo, fuera del foco estuvo un esperanzador trabajo de los dos centrales de España. Especialmente de Pau Cubarsí. Si algo tenía Arabia Saudí era cierta calidad con la pelota, sin embargo el catalán y Laporte estuvieron muy concentrados en las vigilancias y apenas concedieron contragolpes en todo el partido. Algo importantísimo. No para ayer, sino para cuando empiecen las curvas.

Un trámite sin Borja Iglesias

La sensación tras el debut es que si Borja Iglesias no tuvo minutos contra Cabo Verde, va a ser muy difícil que los pueda tener otros días. El contexto ante los africanos fue ideal para él y Luis de la Fuente solo lo hizo calentar. Igual que ayer. El compostelano volvió a quedarse sin minutos en una segunda parte de trámite, con un ritmo más lento que un Nokia 3310 y sin demasiado que contar. El seleccionador optó por Ferran para relevar a Oyarzabal y tampoco reconfiguró de alguna manera para el debut del céltico.