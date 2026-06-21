Activada la alerta por calor en Ourense con los termómetros a 40 grados

La ola de calor se desploma por el territorio ourensano y afectará de plano a toda la provincia desde este mismo domingo, aunque con diferente intensidad. El nivel rojo (alerta máxima) se activa en Ourense (montaña), el interior de A Coruña, Lugo (centro y montaña), y el interior de Pontevedra. Además, se decreta nivel naranja en Valdeorras, el noroeste de A Coruña y el sur de Lugo. Por su parte, el nivel amarillo incluye a A Mariña y el centro de Lugo, así como al noroeste, Miño y sur de la provincia de Ourense.

La previsión meteorológica apunta a una combinación especialmente propicia para el ascenso térmico: altas presiones situadas al norte de la península ibérica, entrada de aire cálido africano, cielos despejados y muchas horas de insolación. Con este escenario, la Xunta advierte de que las temperaturas alcanzarán valores muy elevados y pide a la población que siga las recomendaciones sanitarias para reducir el riesgo de efectos adversos.

hasta el miércoles Al mismo tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicó que España vivirá en los próximos días la primera ola de calor del verano, que comenzará este domingo y durará hasta el próximo miércoles, 24 de junio. El organismo estatal confirmó un ascenso generalizado de temperaturas desde ayer en un ambiente calimoso, que será mucho más marcado desde hoy domingo en Galicia y el Cantábrico.