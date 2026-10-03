España, a seguir su fiesta en Oviedo ante República Checa

La selección española se enfrenta a Chequia, combinado nacional entrenado por Santi Denia, en el Carlos Tartiere de Oviedo, en la tercera jornada de la Liga de Naciones, un partido en el que los de Luis de la Fuente buscan seguir con un pleno de victorias en la competición que les dejaría muy cerca de los cuartos de final.

Oviedo será el escenario del tercer partido de España en la Liga de Naciones 2026-27. Una tercera fecha a la que la Roja llega con pleno de victorias y después de exhibirse en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante Croacia (4-1). La vigente campeona del mundo trasladó su estado de euforia al primer parón de selecciones del curso, y ha demostrado en las dos primeras jornadas que es, claramente, el rival a batir.

Ahora, el próximo rival en el camino de los de Luis de la Fuente será la Chequia que entrena Santi Denia, acompañado por Pablo Amo, a priori, el rival más débil del Grupo 3 y que es colista sin estrenar su casillero de puntos tras sus derrotas ante croatas e ingleses. Aun así, la vigente campeona del mundo y de Europa no querrá relajarse y sumar la décima victoria consecutiva así como ampliar a 41 el récord de partidos consecutivos sin conocer la derrota y seguir sin caer en un partido oficial desde el mes de marzo de 2023.

Relacionado España quiere su fiesta en Sevilla contra Croacia

Todo ello en un Carlos Tartiere que acoge a la Roja diez años después de la victoria ante Eslovaquia por 2-0 en la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, con goles de Andrés Iniesta y Jordi Alba, y que colgó el cartel de “no hay billetes” poco después de que las entradas salieran a la venta para la séptima ocasión que albergue un choque de la Absoluta.

Será el tercer partido en siete días para España, por lo que, como ocurriera ante Croacia, De la Fuente optará por refrescar el once y dar descanso a jugadores que han acumulado más minutos, aunque desde ese partido ha perdido por problemas físicos a Grimaldo, Nico Williams y Ferran Torres, futbolistas que se podían perfilar titulares. Además, la dura visita a la croata Split del próximo martes también puede marcar el once.