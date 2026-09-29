España quiere su fiesta en Sevilla contra Croacia

La selección española se enfrenta a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la jornada dos de la Liga de Naciones, un duelo en el que los de Luis de la Fuente quieren dar un gran paso hacia los cuartos de final en el que será el primer partido como local de la Roja tras proclamarse campeona del mundo en Estados Unidos.

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España vuelve a jugar un partido en territorio nacional casi cuatro meses después de no pasar del empate ante Irak (1-1) en Riazor. En aquel momento la camiseta de la Roja lucía una estrella en el pecho y los pupilos de Luis de la Fuente se preparaban para intentar levantar la Copa del Mundo en tierras americanas. Ahora, la segunda estrella se ha tornado en realidad. Así, los más de 43.000 aficionados que abarrotarán las gradas del Sánchez-Pizjuán disfrutarán de ver por primera vez a los campeones del mundo en casa.

Será la vuelta de la selección al feudo del Sevilla FC más de 10 años después, un estadio en el que España nunca ha perdido. En total, la Roja ha ejercido la localía en 25 ocasiones en el Sánchez-Pizjuán, con un balance de 20 victorias y cinco empates, siendo la victoria en la fase de clasificación de la Eurocopa 2016 ante Ucrania (1-0), con un solitario gol de Álvaro Morata, el último precedente.

Desde el 2012, España y Croacia se han medido siete veces, con cuatro triunfos para los españoles

Ahora el rival será un viejo conocido: Croacia. Desde 2012, España se ha medido al combinado balcánico en siete ocasiones --cuatro victorias, un empate y dos derrotas--, un número de encuentros solo superado en este mismo periodo de tiempo por Suiza, Georgia (8) e Italia (12). De ellos, tres tuvieron lugar en la Liga de Naciones, siendo especialmente relevante la final de la edición 2022-23, en la que España se hizo con el trofeo en una tanda de penaltis en la que brilló Unai Simón.

Un duelo entre españoles y croatas que puede importante de cara a la clasificación a los cuartos de final del torneo. Y es que los triunfos a domicilio de España en Wembley (2-3) y Croacia en República Checa (1-2) hacen que ambos combinados lleguen en lo más alto de la clasificación del Grupo 3. Así, el triunfo de la Roja, que podría sumar su novena victoria seguida, le permitiría colocarse líder en solitario y tres puntos de distancia sobre sus más inmediatos perseguidores.

Una competición cuyo inicio está marcado por la exigencia, ya que en esta primera ventana del curso los equipos tendrán que disputar cuatro partidos en 11 días. Por ello, es probable que Luis de la Fuente realice rotaciones en el equipo buscando piernas frescas.

El Sánchez-Pizjuán, un fortín inexpugnable

La selección española espera alargar su racha de imbatibilidad apoyado no sólo en su actual momento de resultados sino por hacerlo en el fortín que es históricamente el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. España empezó una nueva competición con buen pie y con su triunfo por 2-3 ante Inglaterra en su templo de Wembley alargó a 40 su racha de partidos oficiales sin perder. Su último revés fue en Glasgow el 28 de marzo de 2023 ante Escocia (2-0) y desde esa fecha, sólo Colombia, con un 0-1 en un amistoso en marzo de 2024 en Londres, ha sido capaz de ganar a la Roja.

Ahora, la actual campeona del mundo y de Europa tratará de seguir sin hincar la rodilla ante Croacia, visitante en un Ramón Sánchez-Pizjuán donde nunca ha perdido en su historia en sus anteriores 25 encuentros, con 20 victorias y cinco empates. Además, vuelve al feudo de Nervión once años después de la última ocasión, con triunfo por 1-0 ante Ucrania en marzo de 2014 en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016 y con gol de Álvaro Morata.

El primer duelo en el Pizjuán fue en marzo de 1961, con victoria por 2-0 ante Argentina, y tres años después el feudo sevillista empezó a apuntalar su fama de talismán para la selección tras batir 5-1 a la República de Irlanda en la ida de los cuartos de final de la Eurocopa de 1964 que posteriormente conquistaría.

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A partir de ahí fue labrando un fortaleza junto a una afición que se volcó siempre con los suyos para llevarle en volandas hacia victorias claves como el 1-0 a los Países Bajos en la clasificación para la Eurocopa de Francia de 1984, o el idéntico marcador ante Dinamarca y con un jugador menos para sellar el billete al Mundial de Estados Unidos de 1994 con Cañizares como inesperado héroe.