La española Marta García logra una plata que vale oro

La española Marta García conquistó la plata en los 5.000 metros del Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Inglaterra), mejorando así la medalla de bronce que obtuvo en la misma prueba durante la edición de 2024 celebrada en Roma (Italia).

En el Alexander Stadium, esta final directa -sin rondas preliminares- contaba con 23 participantes y empezó lenta, todas muy apiñadas hasta que la italiana Nadia Battocletti y sobre todo la neerlandesa Maureen Koster aceleraron el ritmo. Marta García las siguió e incluso estuvo por momentos en cabeza, si bien Koster tomó luego la delantera y cribó a las favoritas.

Las otras dos españolas sobre el tartán, María Forero e Idaira Prieto, apretaron mientras su compatriota aguantaba arriba tras un arreón clave de Battocletti a 200 metros de la meta. Con 15:37.84 se llevó la italiana el título de campeona, ocupando finalmente García la segundo posición con 15:39.98 y siendo tercera otra italiana, Micol Majori, con 15:40.65.

Convicción

“Yo tenía las cosas claras, que era ahorrar lo máximo posible, muy inspirada por el 5.000 de ayer de chicos, vi lo que hicieron. Y nada, la verdad es que cuando he visto el ‘20’ aquí, sabía que tácticamente alguien me estaba acompañando”, declaró García desde el Alexander Stadium.

“Habíamos hablado mucho las cosas, sabía dónde quería estar y he hecho justamente lo que quería, a falta de cuatro vueltas estaba dónde quería estar. Y la verdad que mucha fuerza, mucha fuerza hasta el final”, añadió la atleta palentina desde la zona mixta del estadio, junto al tartán.

“Me lo creía porque llevo intentándolo creer desde que me lesioné, así que contenta de haber hecho lo máximo que podía hacer y tal como lo he hecho también”, subrayó antes de elogiar a sus compatriotas María Forero e Idaira Prieto, que respectivamente acabaron octava y novena en esa final.

“Da gusto ver el 5.000 de chicas como está de fuerte y los resultados avalan que la competencia ayuda y funciona muy bien. Enhorabuena a ellas también, que estar en puestos de finalistas y a las puertas de los finalistas es una locura por cómo ha subido el nivel en Europa. Y bueno, yo sabía que la final estaba muy abierta, podía pasar de todo, pero yo quería hacer que pasara lo que a mí me gustaría”, describió García. “Esto para toda España. ¡Que hay que creérselo, como en el Mundial!”, exclamó finalmente.