El atletismo ourensano acaba el Campeonato de España al aire libre con mérito pero sin medalla

El Campeonato de España de atletismo al aire libre de Málaga bajó el telón con su tercera jornada y lo hizo, nuevamente, con representación ourensana en la pista de una competición con una hoja de ruta nocturna para evitar los rigores del calor.

Yiset Magali Jiménez fue la primera atleta del Sanysec Ourense Atletismo que tomó parte en esta última jornada del Nacional. Lo hizo en el concurso de jabalina, en el que finalizó en la segunda plaza, aunque la colombiana no podía optar a medalla de forma oficial. Con una mejor marca de 53.62 metros, solo fue superada por Yulenmis Aguilar, lo que demuestra que es una atleta de totales garantía de cara a la temporada en la División de Honor de clubes.

La segunda en competir fue Iria Solera. La jovencísima atleta, entrenada por Chema Royo, llegaba tras colgarse la plata en el Campeonato de España sub-20. Ahora tocaba el más difícil todavía y, pese a que comenzó saltando a la primera el 1,60 y el 1,65, no pudo con el listón de 1,70 en sus tres intentos, despidiéndose de la competición en el puesto 11 de la final.

Remontada de Ben

En es resto de la jornada, el gallego Adrián Ben revalidó su título nacional de 1.500 metros con una histórica remontada, una distancia en la que Marina Martínez se ha coronado en categoría femenina. En los 1.500 metros masculinos, Mariano García se puso al frente del grupo en el inicio de una carrera lenta y táctica, pero antes del paso por los 1.000 metros Ignacio Fontes cambió el ritmo y estiró el grupo antes de afrontar la última vuelta. Fue en los últimos 100 metros cuando Adrián Ben protagonizó una espectacular remontada (3:47.54) para conquistar el título por segundo año consecutivo demostrando carácter y sangre fría para saber el momento en el que apretar. Carlos Sáez (3:47.65), que luchó en el esprint final y se vio superado por Ben en los últimos 10 metros, se colgó la medalla de plata, mientras que el bronce fue para Mariano García (3:47.96). Fontes fue cuarto (3:48.14) y Martín Segurola, quinto (3:48.15).

En la final femenina de 1.500 metros, la salmantina Lorena Martín mandó en el arranque hasta que Anna Torras se colocó al frente a falta de dos vueltas. En el último giro, Marina Martínez se coronó con un esprint espectacular (4:16.09) para lograr su primer título de campeona de España absoluta dejando patente su gran estado de forma. Rocío Garrido (4:16.50) y Lorena Martín (4:16.62) completaron el podio.