Esteban Andrada, portero del Zaragoza, podría enfrentar una sanción de hasta 15 partidos por el puñetazo a Pulido

Esteban Andrada abandona el terreno de juego del Huesca tras la agresión a Jorge Pulido en El Alcoraz.

El portero argentino, del Real Zaragoza, Esteban Andrada dejó una lamentable imagen en el derbi contra la SD Huesca al propinar un violento puñetazo al capitán local Jorge Pulido, tenso desenlace del encuentro de la jornada 37 de LaLiga Hypermotion en El Alcoraz.

"En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amarilla, Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva a Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo, y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia, se produjo una tangana entre jugadores", escribió el colegiado del partido en el acta.

Cuando la situación se calmó, llegaron las rojas a Dani Tasende, del Zaragoza, por dar una patada a un rival, y a Dani Jiménez, portero del Huesca que se había ido corriendo a por Andrada logrando impactar otro puñetazo en la cara en medio de la tangana.

Sanción ejemplar

Debido a esta acción el guardameta argentino puede enfrentar una sanción ejemplar que podría mantenerlo fuera de los terrenos de juego entre 6 y 15 partidos.

En el artículo 103 del Código Disciplinario de la RFEF, se explica que "se sancionará con suspensión de seis a quince partidos cuando se origine lesión que determine la baja del ofendido, siempre que no constituya falta más grave".

Esa posible situación queda reflejada en el acta por parte del árbitro: "Esteban Andrada se dirigió de forma violenta y agresiva hacia Jorge Pulido, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Hace complicado pensar que Andrada pueda estar 15 partidos sin jugar debido al arrepentimiento del portero. Como recoge el punto A del artículo 10 del Código Disciplinario sobre el arrepentimiento espontáneo.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera. Le quiero pedir perdón a Jorge porque somos colegas. Aquí estoy para acatar lo que diga LaLiga", explicó el portero.