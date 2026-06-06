El Estrela Futsal: evitar sustos

El Estrela Futsal está dispuesto a dar el penúltimo paso hacia la Primera División femenina. Lo tiene en su mano, ya que defiende ante el Leganés, y en casa (polideportivo Marta Míguez, 17:30 horas), cuatro goles de ventaja del partido jugado hace una semana en tierras madrileñas (2-6). El conjunto de Cortegada, el mejor de los tres grupos de Segunda, era favorito y lo demostró. Ahora falta certificarlo y, aunque en un play off no hay trámites, el Estrela busca evitar sustos.

“El equipo está con ganas de que llegue ya la hora y completar este primer paso. Todo lo que podíamos controlar y trabajar durante la semana ya está hecho y ahora falta certificarlo en la vuelta”, asegura Manu Cossío.

El entrenador del conjunto de O Ribeiro reconoce que “nos gustaría que el plan de partido fuera como el de la primera parte en Leganés, en la que el guion salió casiperfecto, pero mucho me temo que el guion se va a parecer más al de la segunda parte, porque el Leganés intentará ser valiente, porque necesita meter cinco goles más que nosotras. Allí juramon 12 minutos con portera en ataque y no descarto que salgan con juego de cinco incluso desde el principio”.

En todo caso, este Estrela es superior a este Leganés, por lo que Manu Cossío pide tranquilidad a su equipo. “Allí les hicimos mucho daño con balón y la mejor defensa ante un ataque de cinco es precisamente tenerlo y eso será lo que intentemos. Logramos defenderles muy bien su ataque en superioridad, porque en 12 minutos solo nos hicieron un gol. Incluso nosotras tuvimos más ocasiones, un tres contra la portera, por ejemplo, aunque nos faltó acierto. No podemos dormirnos, pero tenemos una ventaja holgada para jugar con tranquilidad”, añade.

Sin contratiempos en la ida y durante la semana de trabajo, Manu Cossío tiene a su disposición a todas las jugadoras para el duelo de esta tarde, en el que espera que “a pesar de la ventaja de la ida venga a apoyarnos mucha gente. Solo quedaría en casa una hipotética final”.

Marta Míguez, 17:30 horas.