El Estrela inicia en Leganés el camino final rumbo a Primera
PLAY OFF
El campeón ahora ha sido un Estrela Futsal que llega a esta fase decisiva en su mejor momento tanto de juego y resultados como de plantilla, ya que no tiene ninguna jugadora lesionada.
Se pone en marcha el play off de ascenso a la Primera División femenina y lo hace con el Estrela Futsal como equipo a batir. El conjunto de Cortegada es el máximo favorito, por eso ha sido el mejor equipo de los 47 que integraron los tres grupos de Segunda, aunque deberá refrendarlo en un play off que en su historia más reciente no ha sido nada grato para el campeón del grupo de los equipos gallegos. Y es que el Bembrive vigués, campeón de la fase regular las dos últimas temporadas, no logró certificar el salto de categoría.
El campeón ahora ha sido un Estrela Futsal que llega a esta fase decisiva en su mejor momento tanto de juego y resultados como de plantilla, ya que no tiene ninguna jugadora lesionada.
El conjunto de O Ribeiro visita en la ida de la primera de las dos eliminatorias este sábado por la tarde (18:30 horas) al Leganés, el cuarto clasificado del Grupo 3, un equipo con pasado en Primera. No quiere sorpresas Manu Cossío, entrenador del estrela, quien avisa del potencial y experiencia de su rival. “Tiene a tres jugadoras de mucho nivel, como Beíta, contra la que ya me enfrenté en Italia cuando jugaba en la Lazio; Iraia, que la tuve en el Poio; y Guti, es del Alcorcón, que también estuvo en la etapa del Leganés en Primera y máxima goleadora esta temporada de su grupo”, asegura.
Cossío no se cansa de pedir a las suyas “tener cabeza, no necesitamos hacer nada extraordinario, solo lo mismo que nos ha traído aquí. Va a ser un partido de 80 minutos, por eso no hagamos cosas que nos pesen, porque un mal partido puede complicarte muchísimo una eliminatoria. Vamos a tratar de ser nosotras mismas y competir bien”, finaliza el técnico del Estrela.
La Fortuna, 18:30 horas.
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