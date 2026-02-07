El FC Barcelona abandona la Superliga y deja solo al Real Madrid

Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes de Real Madrid y FC Barcelona, juntos durante el último clásico en el Santiago Bernabéu.

El FC Barcelona dio a conocer a través de un escueto comunicado su salida de la Superliga, proyecto nacido en 2021 para plantar cara a la UEFA, y acercarse al máximo organismo del fútbol europeo.

“El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea”, explicó el conjunto catalán en su comuniciado.

Con esta decisión el equipo presidido por Joan Laporta deja solo al Real Madrid con un proyecto que contaba con 12 equipos de las grandes ligas europeas pero con el paso del tiempo todos han ido saliendo de este hasta dejar solo a los blancos.

Esta decisión era un secreto a voces viendo los últimos acontecimientos donde el distanciamiento entre Real Madrid y FC Barcelona era mayor y donde Joan Laporta, quien dimitirá como presidente para presentarse a las elecciones del club, se ofreció como intermediario entre UEFA y Superliga en los meses anteriores.