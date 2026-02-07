La borrasca Leonardo da paso a Marta: se espera una pequeña tregua en los Entroidos de la provincia de Ourense

Las piscinas de Oira permanecen inundadas tras las intensas lluvias, dejando imágenes insólitas y afectando el acceso a la zona de recreo.

La provincia de Ourense afronta el Entroido bajo la influencia de la borrasca Marta, que prolonga un tren de borrascas responsable del inicio de año más lluvioso del siglo XXI. Tras casi veinte días consecutivos de precipitaciones, la inestabilidad seguirá siendo la tónica general, con cielos variables, episodios de lluvia diarios y temperaturas suaves para la época.

Desde el 1 de enero, la ciudad ha acumulado alrededor del 40% de la lluvia anual, mientras que A Baixa Limia se acerca ya a los 800 litros por metro cuadrado. La saturación de los suelos mantiene ríos y embalses en niveles elevados y continúa afectando a carreteras y comunicaciones.

Según MeteoGalicia, la situación sinóptica actual muestra a la borrasca Leonardo al oeste de Irlanda, cuyos frentes afectaron a la península Ibérica en días pasados, y a la borrasca Marta al norte de Portugal, que traerá esta tarde lluvia y viento fuerte en el sur, así como racha de fuerza 8 en la costa atlántica y posibles nevadas por encima de los 1.200 metros.

Las previsiones apuntan a una ligera mejora de la calidad del aire y a posibles ventanas de estabilidad durante este sábado de Entroido, aunque los modelos mantienen la incertidumbre ante la evolución de la borrasca y la llegada de nuevos frentes en los próximos días.

Parte de nieve estación de montaña de Manzaneda

El estado de las pistas de la Estación de Montaña de Manzaneda indica que varias permanecen cerradas y la apertura de algunas dependerá de las condiciones del viento a lo largo de la mañana de este sábado. Actualmente, hay 14 pistas abiertas, sumando un total de 12,05 kilómetros esquiables.

En cuanto a los remontes, están abiertos el telesilla Manzaneda, el telesquí Xeixo, Fontefría y Pluviómetro, mientras que el telesilla da Fontefría y el telesquí Corzos permanecen cerrados.

La nieve es de tipo dura, con un espesor máximo de 45 centímetros a 1.700 metros y un mínimo de 10 centímetros a 1.500 metros.