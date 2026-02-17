El fichaje del Ourense CF que llegó y cayó de pie

El Ourense CF puso punto y final a una racha de tres derrotas consecutivas y lo hizo coincidiendo con el regreso al “nuevo” campo de O Couto, que lucía un gran aspecto con un césped renovado. Volvió a la senda de las victorias luego de ganar con autoridad al Mérida por tres goles a uno, un triunfo que además evitó que el equipo cayera en puestos de descenso.

Uno de los protagonistas destacados fue el delantero Raúl Hernández, el último fichaje en llegar en el recién cerrado mercado invernal. El madrileño es un jugador con experiencia en la categoría y muchas horas de vuelo, que acumula cerca de 200 partidos en la antigua Segunda B y la actual Primera Federación en equipos como Barakaldo, San Sebastián de los Reyes, Algeciras, Fuenlabrada o Lugo. Esta temporada comenzó en el Avilés, donde participó en 21 partidos, pero con la apertura del mercado invernal decidió cambiar de aires y recalar en el equipo ourensano. “Tomé la decisión de cambiar y, aunque surgieron varias cosas para poder ir, desde el primer momento tenía claro que quería venir a jugar a Ourense. Desde el momento en que se pusieron en contacto conmigo me dieron mucha confianza y mostraron mucho interés, también hablé con varios compañeros que ya estaban aquí y me hablaron muy bien del equipo, por lo que no tuve ninguna duda”.

Además, venía a un equipo que conocía bien, “sí, me enfrenté a ellos varias veces, e incluso esta temporada en la primera vuelta jugué aquí con el Avilés. También les seguí en los partidos de Copa del Rey, donde hicieron grandes eliminatorias ante rivales de Primera División”.

Y como se suele decir, parece que Raúl Hernández cayó de pie en el equipo azulón, porque parece que lleva desde el principio de temporada. “La verdad es que desde el primer día que llegué estoy muy a gusto y muy satisfecho de la confianza y la acogida que me han dado tanto los compañeros como el cuerpo técnico y creo que mejor no ha podido ser. Se ve que es un grupo muy sano, es verdad que no esperaba un grupo tan joven, yo soy más veterano y tengo experiencia que espero que sirva para ayudar lo máximo posible”.

El pasado sábado debutó ante sus aficionados en O Couto, con gol y victoria, aunque ya había jugado en Salamanca ante Unionistas, y no pudo tener una tarde mejor. “Es para estar satisfechos, volvíamos a nuestro campo y hemos conseguido una victoria muy importante para nosotros porque la liga está muy igualada”. Y su carta de presentación fue con un gran gol que relata: “La verdad es que no dudé mucho. En cuanto recibí el pase de Jerin entré en el área, empecé a encarar, hice un par de bicicletas para amagarle al defensor y buscar el hueco y sin pensarlo le pegué y por suerte salió bien y fue gol. Pero estoy feliz no solo por el gol, sino por poder aportar al equipo, porque lo importante era poder lograr la victoria que era muy necesaria y más en nuestra casa donde tenemos que hacernos muy fuertes y cimentar la salvación, que es el primer objetivo”.

Lo dice un jugador con experiencia que sabe que todavía queda mucho y no va a ser nada fácil. “Todas las semanas vemos lo complicado que es conseguir las victorias porque es una liga muy igualada y la experiencia te dice que las segundas vueltas todavía es más complicado sumar triunfos. Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a trabajar duro para hacer las cosas lo mejor posible y tratar de que salgan más resultados como el de Mérida, que seguro que nos refuerza para los próximos compromisos”.