Florentino Pérez incorpora a Rafa Nadal a la directiva del Real Madrid

El extenista Rafael Nadal y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el pasado abril en la pista de tenis instalada en el estadio Santiago Bernabéu.

Rafa Nadal dará un nuevo paso en su vinculación con el Real Madrid. El club blanco ha anunciado este miércoles que Florentino Pérez ha propuesto al extenista como nuevo miembro de su Junta Directiva, una incorporación que deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios convocada para el próximo 21 de noviembre.

La decisión fue adoptada durante la reunión de la Junta Directiva celebrada este miércoles, 4 de noviembre. Nadal, socio número 67.778 y socio de honor de la entidad, ha aceptado la propuesta y se incorporará al órgano de gobierno del club una vez que reciba el visto bueno de los compromisarios.

El propio deportista confirmó su decisión a través de sus redes sociales, donde agradeció la confianza del presidente y de la directiva madridista. "Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", expresó.

Una leyenda del deporte en la directiva blanca

El Real Madrid destacó en su comunicado la trayectoria deportiva y personal del tenista mallorquín, al que considera una de las grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más reconocidos internacionalmente.

Nadal cuenta con un palmarés de 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España, además de haber alcanzado el número uno del ránking mundial.

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El club también subrayó los valores que representa el extenista, como el espíritu de superación, la capacidad de sacrificio, la competitividad, la humildad y el respeto a los rivales. Cualidades que, según la entidad, forman parte de la identidad del Real Madrid.

Un movimiento tras las elecciones

La incorporación de Nadal también tiene una lectura en el ámbito institucional del club. El extenista había mantenido vínculos personales y comerciales con Enrique Riquelme, empresario que se enfrentó a Florentino Pérez en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Riquelme había contado con la cercanía del deportista, aunque Nadal ya había negado públicamente estar vinculado a ninguna candidatura. Su entrada en la directiva de Florentino Pérez despeja ahora cualquier duda sobre su posición dentro de la entidad.

El nombramiento tendrá que superar el último trámite en la Asamblea del 21 de noviembre.