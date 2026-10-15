La Rafa Nadal Academy abrirá en Bahréin su noveno centro

Así será el noveno Rafa Nadal Tennis Center, que se construirá en Bahréin

La Rafa Nadal Academy sigue ampliando su red de centros deportivos a nivel mundial: a finales del año próximo abrirá en Bahréin su noveno Rafa Nadal Tennis Center.

Las instalaciones se ubicarán en Amwaj Islands, uno de los enclaves residenciales y turísticos más exclusivos de Bahréin, y servirán para afianzar la presencia de la escuela deportiva en Oriente Próximo tras la apertura en Kuwait.

En esta ocasión, y en virtud también de su colaboración con la empresa especializada en desarrollo y gestión de proyectos de hostelería, ocio y lifestyle HARVE, la academia que lleva el nombre del tenista se enfocará hacia el entrenamiento sin olvidar los servicios de bienestar.

El complejo contará con seis pistas de tenis indoor y outdoor, tres pistas de pádel, espacios de preparación física y recuperación, una tienda deportiva y una cafetería. Además, ofrecerá programas para jugadores de todas las edades y niveles, bajo la dirección de entrenadores de la Rafa Nadal Academy y siguiendo la metodología de entrenamiento desarrollada a partir de la experiencia del tenista y su equipo técnico hace diez años.

"Una incorporación importante"

Para el director general de Expansión Internacional de la Rafa Nadal Academy, Joan Suasi, la de Bahréin será "una incorporación importante" que contribuirá al crecimiento del tenis en el país.

Por su parte, el director de HARVE, Abdulaziz Tawfeeqi, destacó el valor de la alianza, que supone "un nuevo hito" en la visión de desarrollar destinos y experiencias excepcionales que combinen deporte y lifestyle.

La apertura de este nuevo centro de entrenamiento está prevista para el último trimestre del año próximo.