Charly, del Antela: “Estoy centrado y disfrutando mucho del fútbol”

El Antela regresó a la zona de play off tras derrotar 2-0 al Tyde en un partido donde Carlos López “Charly” (Xinzo de Limia, 1999) anotó el primer tanto albinegro con una sutil vaselina.

El exjugador del Ourense CF y de la UD Ourense analiza el encuentro: “Fue un duelo exigente. Competimos bien y fuimos superiores, el equipo tuvo actitud y compromiso durante los 90 minutos, sobre todo con uno menos en los momentos finales, pero con balón no estuvimos como nos gustaría, nos precipitamos mucho y queríamos ser muy verticales. En campo rival nos faltó generar más ventaja antes del último pase. Llegamos a tres cuartos, pero sin transformar esa presencia en ocasiones claras. En la segunda parte, lo mejoramos, tuvimos más situaciones de gol, y las aprovechamos para llevarnos tres puntos muy importantes”.

A pesar de tener un partido menos (el derbi aplazado frente al Celanova), el Antela suma 39 puntos y ocupa la cuarta posición, unos números muy buenos para un equipo recién ascendido. Charly es consciente de ello y destaca del equipo que “lo veo muy comprometido, con buena energía y con ganas de mejorar y demostrar. Tenemos que seguir en la línea de ganar partidos en A Moreira y rascar puntos fuera de casa. La temporada es larga y lo más importante, es mantener está regularidad que no está permitiendo ocupar la parte alta de la clasificación”.

Además, reconoce que “todavía tenemos margen de mejora, pero más que mejorar, lo que tenemos que hacer es sobre todo, continuar con esta dinámica”.

Play off y Copa Diputación

Con relación a los objetivos del equipo para lo que queda de temporada, tiene claro que es “es competir cada jornada al máximo, y demostrar que podemos estar arriba. Tampoco nos olvidamos de la Copa Diputación y de que queremos llegar lo más lejos posible. Un play off y una final de Copa no estaría nada mal, pero siempre con los pies en la tierra”.

En el apartado personal, Charly regresó a su casa el verano pasado tras jugar en el Arnoia y el Cented, donde recuperó las sensaciones tras varias lesiones graves. Esta temporada vuelve a ser ese jugador diferencial y con confianza que lo está jugando prácticamente todo y que ya lleva anotados cuatro goles.

“Me encuentro bien y con confianza, físicamente preparado y mentalmente centrado. Mi objetivo es seguir mejorando, sin lesiones y poder llegar a las dos cifras de goles, pero, sobre todo, disfrutando mucho del fútbol”, asegura el habilidoso extremo, Charly.