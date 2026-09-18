De la Fuente mantiene el bloque del Mundial y llama a Josep Martínez y Roberto como novedades para la Nations League

Luis de la Fuente en la rueda de prensa de la convocatoria para la Nations League.

Luis de la Fuente ha dado a conocer este viernes su primera convocatoria después de que España se proclamase campeona del mundo. El seleccionador mantiene el bloque que conquistó el título en el Mundial y presenta cuatro novedades para los primeros partidos de la Liga de Naciones 2026-27.

Las principales novedades son los estrenos del portero Josep Martínez, del Inter de Milán, y del delantero Roberto Fernández, del Espanyol, además de los regresos de Dean Huijsen y Fermín López. El delantero del Espanyol llega a la concentración después de marcar seis goles en este inicio de temporada.

La lista la completan Unai Simón, David Raya, Pedro Porro, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella, Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz y Nico Williams.

De la Fuente afronta con este grupo los cuatro primeros encuentros de la Nations League: Inglaterra el 26 de septiembre en Wembley, Croacia el 29 en Sevilla, Chequia el 3 de octubre en Oviedo y Croacia el 6 en Split.