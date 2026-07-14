Galería | La ilusión por España en la semifinal tiñe de rojo la provincia de Ourense, en fotos

La afición ourensana siguió el encuentro desde bares, terrazas, plazas y locales sociales de distintos municipios, en una tarde marcada por la emoción, los nervios y el apoyo incondicional a la selección española.

La semifinal de la selección española volvió a convertirse en una cita ineludible para cientos de aficionados de la provincia de Ourense. Desde primeras horas de la tarde, bares, cafeterías, terrazas, plazas y locales sociales comenzaron a llenarse de seguidores dispuestos a vivir juntos un partido decisivo. Camisetas de la Roja, banderas, bufandas y un ambiente de ilusión fueron los protagonistas de una jornada en la que el fútbol volvió a demostrar su capacidad para reunir a personas de todas las edades.

En la capital ourensana y en numerosos municipios de la provincia, familias, grupos de amigos, peñas y vecinos comparten cada minuto del encuentro con la mirada puesta en la pantalla. Los nervios, los aplausos, los cánticos y las celebraciones tras cada ocasión de peligro marcan una tarde en la que la emoción va creciendo con el paso de los minutos, especialmente con cada jugada decisiva.

La hostelería volvió a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro para seguir el partido, con numerosos establecimientos llenos y un ambiente festivo que se extendió también a otros espacios públicos y privados habilitados para la ocasión. La pasión por la selección española se dejó sentir en cada rincón, convirtiendo la semifinal en un acontecimiento compartido por miles de ourensanos.