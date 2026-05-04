La ciclista belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team), en la cabeza del grupo antes de cruzar la línea de meta instalada en San Cibrao das Viñas.
La ciclista belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team), en la cabeza del grupo antes de cruzar la línea de meta instalada en San Cibrao das Viñas. | Miguel Ángel

Galería | La Vuelta Femenina de ciclismo conquista Ourense con su gran final de etapa

LOBIOS-SAN CIBRAO

La ronda española femenina de la disciplina ciclista brilló por las carreteras provinciales con una etapa entre Lobios y San Cibrao das Viñas que ganó la belga Bossuy al esprint.

La Región
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Publicado: 04 may 2026 - 22:18 Actualizado: 04 may 2026 - 22:34

Ourense volvió a ser protagonista en La Vuelta a España, esta vez en su versión femenina, con una etapa entre Lobios y San Cibrao das Viñas marcada por la lluvia, el desgaste y la emoción final. La belga Shari Bossuyt se impuso al esprint en un desenlace accidentado, tras una caída a 12 kilómetros de meta que obligó a abandonar a la líder Noemi Rüegg.

La jornada, exigente pese a no tener puertos puntuables, se resolvió en un final muy disputado con varios ataques y un pelotón reducido. La alemana Franziska Koch aprovechó la situación para colocarse como nueva líder de la general.

El público respondió en las cunetas, especialmente en meta, en una etapa que también dejó fuera a figuras como Marianne Vos y evidenció el alto nivel competitivo de la prueba.

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1/13 Javier Guillén, directo de La Vuelta; Manuel Pardo, delegado de la Xunta en Ourense; Carmen Yáñez, alcaldesa de Lobios; Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; Marta Novoa, alcaldesa de San Cibrao y el ex ciclista Ángel Arroyo cortan el listón para dar inicio a la segunda etapa de La Vuelta Femenina. | Diputación de Ourense
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2/13 El coche del equipo EF Education-Oatly a su paso por San Cibrao. | Miguel Ángel
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3/13 Una vecina sale a animar al pelotón de La Vuelta Femenina a su paso por San Cibrao. | Óscar Pinal
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4/13 Las ciclistas afrontan los últimos metros de la segunda etapa de La Vuelta Femenina que tuvo su final en San Cibrao. | Óscar Pinal
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5/13 El pelotón lanza el sprint en los metros finales para decidir a la ganadora de la segunda etapa de la Vuelta Femenina . | Miguel Ángel
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6/13 Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) celebra llena de emoción el triunfo en San Cibrao durante la segunda etapa de La Vuelta Femenina. | Miguel Ángel
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7/13 El pelotón cruza junto la línea de meta tras el sprint de las velocistas. | Miguel Ángel
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8/13 Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team) toma aire y recupera el aliento tras el esfuerzo al sprint. | Miguel Ángel
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9/13 Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team), recoge el premio como vencedora de la etapa ante los aplauso de Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense y Marta Novoa, alcaldesa de San Cibrao. | Miguel Ángel
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10/13 Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal Team) con el maillot blanco a la mejor joven de la clasificación de La Vuelta Femenina. | Miguel Ángel
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11/13 Franziska Koch (FDJ United-Suez) con el maillot verde de la Vuelta Femenina que se lo otorga a la ciclista con más puntos. | Miguel Ángel
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12/13 Maeva Squiban (UAE Team ADQ) con el maillot de lunares que reconoce a la mejor escaladora de La Vuelta Femenina. | Miguel Ángel
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13/13 La alemana Franziska Koch (FDJ United-Suez) se ganó el maillot rojo como líder de la general de La Vuelta Femenina. | Miguel Ángel

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