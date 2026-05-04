Galería | La Vuelta Femenina de ciclismo conquista Ourense con su gran final de etapa

La ciclista belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team), en la cabeza del grupo antes de cruzar la línea de meta instalada en San Cibrao das Viñas.

La ronda española femenina de la disciplina ciclista brilló por las carreteras provinciales con una etapa entre Lobios y San Cibrao das Viñas que ganó la belga Bossuy al esprint.

Ourense volvió a ser protagonista en La Vuelta a España, esta vez en su versión femenina, con una etapa entre Lobios y San Cibrao das Viñas marcada por la lluvia, el desgaste y la emoción final. La belga Shari Bossuyt se impuso al esprint en un desenlace accidentado, tras una caída a 12 kilómetros de meta que obligó a abandonar a la líder Noemi Rüegg.

La jornada, exigente pese a no tener puertos puntuables, se resolvió en un final muy disputado con varios ataques y un pelotón reducido. La alemana Franziska Koch aprovechó la situación para colocarse como nueva líder de la general.

El público respondió en las cunetas, especialmente en meta, en una etapa que también dejó fuera a figuras como Marianne Vos y evidenció el alto nivel competitivo de la prueba.