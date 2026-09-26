La gallega Alejandra Neira se corona campeona del mundo júnior de ciclismo

Alejandra Neira celebra su triunfo al spritn en el Mundial Junior de Ciclismo celebrado en Canadá.

La ciclista gallega Alejandra Neira se ha proclamado este viernes campeona del mundo júnior en la prueba en línea de los Mundiales de ciclismo en carretera que se disputan en Montreal (Canadá). La corredora compostelana, de 18 años y perteneciente al Movistar Team, se impuso en el esprint final tras completar 80,4 kilómetros y 1.609 metros de desnivel.

Neira superó a la italiana Matilde Rossignoli, plata, y a la suiza Anja Grossmann, bronce, para conquistar un oro que prolonga el dominio español en esta categoría. La gallega sucede además en el palmarés a la también española Paula Ostiz, campeona del mundo júnior en 2025.

Un ataque decisivo a 13 kilómetros de meta

La carrera comenzó a romperse a falta de 13 kilómetros para la llegada, cuando la neerlandesa Mirthe Mons lanzó un ataque y Neira se situó a su rueda. En el siguiente kilómetro se sucedieron los movimientos hasta que tres corredoras lograron abrir hueco y terminarían ocupando las tres posiciones del podio.

La compostelana se mostró como la más fuerte en el tramo decisivo y se destacó en el asalto final, imponiéndose en el esprint con un tiempo de 2:21:00.

Quinto metal para España en Montreal

El oro de Alejandra Neira supone la quinta medalla para la delegación española en estos Campeonatos del Mundo.

España suma también los dos oros de Benjamín Noval, en las pruebas júnior en línea y contrarreloj, y las dos medallas de Héctor Álvarez, plata en la prueba de fondo y bronce en la contrarreloj.

La victoria de Neira añade además un nuevo nombre gallego al medallero español y confirma la continuidad de la presencia nacional en lo más alto del ciclismo júnior internacional.