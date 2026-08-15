Goleada del Alavés contra el Getafe en el inicio de la Liga (3-0)

El Alavés se aprovechó de la inferioridad del Getafe, con diez toda la segunda mitad, para empezar con buen pie (3-0) en el primer partido disputado de Primera División. Tras una primera mitad cargada de faltas en los dos lados del campo, los locales aprovecharon la expulsión de Kiko Femenía, al llegar tarde a un balón suelto por el que también peleaba Abde Rebbach al filo del descanso. Les costó anotar el primero, pero cuando Nahuel Tenaglia lo consiguió de cabeza en el minuto 73 y cuando el conjunto azulón se lanzó a por el Getafe en la recta final, dos obras de arte de Mariano Díaz y Mikel Rodríguez, pusieron el broche a la fiesta de Mendizorroza.

Tras la expulsión y el descanso, Quique Sánchez Flores cambió su dibujo y puso más hombres en la zona ofensiva para crear problemas al plantel madrileño, que comenzaba a replegarse. La insistencia del Alavés tuvo su premio. En un intento de salida del Getafe apareció Nahuel Tenaglia para recuperar el balón, sumarse al ataque y acabar la jugada con remate picado de cabeza a pase de Mariano Díaz, muy activo desde su entrada.

Desesperada

El Getafe intentó aprovechar el balón parado y su referencia, Enes Ünal, para lograr la igualada, pero aunque el turco tuvo la ocasión, no pudo conectar bien con el balón. A pesar del 1-0, los locales no renunciaron y Mikel Rodríguez pudo sentenciar en la recta final, pero falló en el mano a mano con David Soria.

Con el Getafe volcado, Mariano Díaz se inventó una obra de arte por una escuadra en el minuto 92 y en el 94 Mikel Rodríguez se estrenó en Liga con otro tanto.