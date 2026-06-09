Gráficos | Así ha sido la participación de España en los mundiales de fútbol

Así ha sido la participación de España en los mundiales.

Una nueva edición del Mundial de fútbol arranca este jueves 11 de junio, 48 selecciones buscan el título y reemplazar a Argentina como campeones del mundo. La selección española con Luis de la Fuente al frente es una de las máximas favoritas.

Tres años y medio después el mundo pone su atención en el Mundial. México, Estados Unidos y Canadá acogen los 104 partidos de esta cita en los 16 estadios repartidos por los tres países.

Es la primera vez que son 48 las selecciones que participan en este evento pero tan solo una va a levantar el título en el MetLife Stadium de New Jersey el 19 de julio. En la cabeza de aficionados y expertos aparecen algunas como grandes favoritas. España es una de ellas.

Los actuales campeones de Europa llegan al mundial con un grupo jóven y con ganas de hacer historia pero también están Brasil, pentacampeona del mundo, Argentina o Francia, últimos dos campeones o la incombustible Alemania.

Brasil, la gran dominadora

Si sumamos todas las participaciones de los países a lo largo de la historia en los mundiales y hacemos una tabla clasificatoria como una liga regular. En lo más alto estaría Brasil con 114 partidos disputados, 74 ganados y 247 puntos conseguidos.

La verdeamarela pese a no llegar a una final desde 2022, cuenta con cinco títulos y siempre está presente en los partidos decisivos de esta cita

Le siguen Alemania y Argentina con 112 y 88 partidos disputados respectivamente. España se encuentra en la séptima posición con 67 partidos disputados y 110 puntos.

Aquí puedes consultar la clasificación completa.

Las actuaciones de España en los mundiales

La selección española ha participado en 16 mundiales, logrando levantar el título en 2010 derrotando a Holanda gracias al gol de Andres Iniesta en el minuto 116 en el partido disputado en el Soccer City de Johannesburgo.

A lo largo de sus participaciones en tres ocasiones ha llegado a cuartos de final, otras cuatro veces cayó en octavos de final y en tres ocasiones ni siquiera superó la fase de grupos.

Los 26 elegidos por Luis de la Fuente llegan a la cita con el objetivo de volver a hacer historia y ganar una vez más.

Aquí puedes conocer cómo le ha ido a cada país en el mundial.

Tan solo queda esperar y disfrutar de este evento que durante un mes tendrá a todo el planeta atento a Estados Unidos, México y Canadá a la espera de un nuevo campeón mundial.