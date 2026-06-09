Galería | Estos son los estadios del Mundial 2026 donde España busca su segundo título

El Mundial del 2026 se disputa desde este 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. Tres países por los que están repartidos los 16 estadios donde las 48 selecciones buscarán conquistar el título

El Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones por primera vez en la historia y arranca este 11 de junio. El máximo torneo de fútbol a nivel de países se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

En total son 16 los estadios donde se va a disputar este mundial en el cual España parte como una de las máximas favoritas para levantar el título en la final del 19 de julio. Por delante 104 partidos hasta que la copa del mundo vuelva a ser levantada por uno de los jugadores participantes.

La mayoría de ellos se encuentran en Estados Unidos, 11 en total. México aporta 3 y Canadá tan solo 2.

Estadio Azteca

Estadio Azteca, Ciudad de México. | La Región

El Estadio Azteca o “Coloso de Santa Úrsula” es el primero que va a ver acción durante el Mundial 2026. El estadio mexicano acoge el partido inaugural entre México y Sudáfrica del 11 de junio a las 21:00 horas.

Con este partido, el Estadio Azteca se convierte en el primero en la historia del fútbol en albergar tres partidos inaugurales del Mundial tras los celebrados en 1970 y 1986.

Cuenta con una capacidad para 83.000 espectadores y acaba de ser renovado para esta cita mundialista.

MetLife Stadium

Metlife Stadium, New Jersey. | La Región

El MetLife Stadium es uno de los más modernos en Estados Unidos. Ubicado en Nueva Jersey cuenta con capacidad para 82.500 personas. Este es la casa de los New York Jets, equipo de la NFL.

Además de la final, el estadio va a albergar cinco partidos más durante la fase de grupos. El objetivo de las 48 selecciones participantes es llegar el 19 julio a este estadio para pelear por el título.

¿Dónde juega España la fase de grupos?

Después de presentarte los estadios de la inauguración y la final del Mundial 2026, te presentamos los dos estadios donde España va a jugar sus tres partidos de grupo.

Mercedes Benz Stadium

Mercedes Benz Stadium, Atlanta. | La Región

La selección de Luis de la Fuente va a jugar dos de sus partidos en Atlanta en el Mercedes Benz Stadium.

Un estadio con una cubierta retráctil que protege el césped de las malas condiciones climáticas, en este mundial no va a ser necesario usarla. En este estadio juegan los Atlanta Falcons, equipo de la NFL que visitará Madrid en el mes de noviembre durante un partido de temporada regular.

Con capacidad para 75.000 espectadores va a acoger 8 partidos durante el Mundial, dos de ellos de España y una de las dos semifinales.

El primer partido que la selección española juega en este estadio es el 15 de junio a las 18:00 horas frente a Cabo Verde. Seis días después, el 21 de junio España vuelve a jugar a las 18:00 horas frente a Arabia Saudí.

Estadio Akron

Estadio Akron, Guadalajara. | La Región

España cierra la fase de grupos enfrentando a Uruguay el 27 de junio a las 2:00 horas en el estadio Akron de Guadalajara (México)

Habitualmente las Chivas de Guadalajara juegan de local en este estadio con capacidad para 48.000 personas y que se encuentra en el municipio de Zapopan. Son cuatro los partidos que se juegan aquí.

A continuación te dejamos los doce estadios restantes del Mundial 2026