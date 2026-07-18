Que la herida duela menos: Francia e Inglaterra buscan despedirse con victoria para ser terceros

Francia e Inglaterra pelearán por la medalla de bronce de este Mundial en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo. El técnico de "Les Bleus" cierra uno de los ciclos más exitosos de la selección, con un Mundial (2018) y una Liga de Naciones (2021) en su palmarés, además de haber alcanzado las finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial 2022.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, también ofrecerá a Kylian Mbappé la posibilidad de superar provisionalmente a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Ambos suman ocho goles en el torneo, aunque el argentino lidera la clasificación gracias a sus cuatro asistencias, una más que el delantero francés. Estos dos factores han provocado que el combinado galo afronte este duelo con una actitud mucho más positiva que la mostrada por Inglaterra.

Deschamps aseguró que harán "todo lo posible" por conquistar el tercer puesto inmediatamente después de caer ante España en semifinales, mientras que Mbappé admitió que el equipo debía cambiar el chip para afrontar este compromiso. En cambio, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, reconoció tras la derrota frente a Argentina que "nadie quiere jugar este encuentro".

"Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar el Mundial", afirmó Tuchel, antes de asegurar que su selección lo afrontará "con total profesionalidad".

El técnico alemán, que mantiene el respaldo de la Federación Inglesa, fue además uno de los principales señalados tras la eliminación en semifinales por su planteamiento conservador en los últimos minutos del encuentro, una circunstancia que permitió el asedio definitivo de Argentina.