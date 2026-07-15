Argentina remonta a una Inglaterra ridícula (1-2)

La selección masculina de fútbol de Argentina remontó para imponerse por 1-2 a Inglaterra y clasificarse para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se enfrentará a España en la lucha por el título.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia), y con un ambiente muy intenso desde que sonaron ambos himnos nacionales, el partido comenzó muy trabado. En el minuto 3, una dura entrada de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson provocó la primera tangana del encuentro, con Jude Bellingham como uno de los protagonistas. Pese a la tensión, las ocasiones apenas aparecieron durante el primer tiempo.

Tras el descanso, Argentina dio un paso adelante y buscó hacerse con el control del balón. Sin embargo, fue Inglaterra quien golpeó primero. En el minuto 55, Anthony Gordon aprovechó un desmarque a la espalda de Nahuel Molina para batir a la defensa argentina y firmar el 1-0.

La reacción del conjunto dirigido por Lionel Scaloni no tardó en llegar. Los argentinos encerraron a su rival y, tras varias llegadas, Enzo Fernández logró el empate en el minuto 84 con un potente disparo desde la frontal, después de una segunda jugada originada en un saque de esquina.

Cuando el partido parecía encaminarse a la prórroga, Argentina encontró el gol de la victoria. Ya en el tiempo añadido, Lionel Messi puso un preciso centro al área y Lautaro Martínez aprovechó un error defensivo de Inglaterra para cabecear el 1-2 definitivo.

La Albiceleste culminó así una nueva remontada y se ganó el billete para la gran final del Mundial, donde se medirá a España en el partido que decidirá el nuevo campeón del mundo.