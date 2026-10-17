Jodar y Davidovich protagonizan una final española en el Máster de Shanghái

Los españoles Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se enfrentarán en la final del torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de superar en semifinales al alemán Alexander Zverev (5-7, 6-4, 6-3), actual número dos del mundo y que ascenderá al primer puesto mañana, y al ruso Daniil Medvedev (6-3, 6-4), respectivamente.

Davidovich y Zverev se veían las caras por primera vez desde los octavos de final del Masters 1.000 de París de 2025. El andaluz sobrevivió a una bola de break en contra nada más iniciarse el choque, y con servicios rápidos, sin respiro, mantuvo a raya al vigente campeón de Roland Garros y el US Open.

Sin embargo, un 0-40 al saque en el undécimo juego permitió a Zverev gozar de dos oportunidades de rotura, y su rival aprovechó la segunda de ellas para adelantarse. Posteriormente, confirmó el quiebre con su servicio para adjudicarse la primera manga.

A pesar de todo, el español no acusó el golpe y empezó firme el segundo set. En el último juego del parcial no falló y cerró la manga al resto para forzar la tercera y definitiva. Y no pudo iniciarla mejor, rompiendo el primer saque de Zverev y adelantándose 3-0 y cerrando después el partido con solvencia en su juego.

La segunda semifinal arrancó con Jódar rompiendo el servicio de su adversario en el cuarto juego. Aunque el ruso contestó con un contrabreak, Jódar se repuso volviendo a quebrar y defendiéndose en el siguiente juego de una ocasión de rotura.

A la quinta, solventó la manga antes de requerir atención médica. Regresó a la pista diez minutos después y firmando un break nada más reanudarse el duelo, confirmado posteriormente con su saque.

Medvedev se metió de nuevo en la lucha tras conseguir quebrar el servicio del español en el cuarto juego, pero Jódar iba lanzado. Rompió para el 4-3 y sentenció tres juegos después con uno servicio en blanco después de una hora y 36 minutos para meterse en la final.