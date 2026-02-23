El jugador argentino Prestianni suspendido por la UEFA tras el supuesto incidente racista con Vinicius

Prestianni se acerca a Vinicius con la boca tapada en el momento del incidente.

Gianluca Prestianni, jugador argentino del Benfica, fue sancionado provisionalmente por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA un partido tras su incidente en el partido de ida de play off de Champions League con Vinicius.

El futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius, denunció ser víctima de un insulto racista por parte del jugador del Benfica minutos después de anotar el gol del Real Madrid en el partido de ida.

Vinicius advirtió al colegiado del choque, el francés François Letexier, que Prestianni le había insultado de forma racista tras haber intercambiado con él una discusión.

Tras eso, el árbitro procedió a activar el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos para reanudarse posteriormente.

Prestianni ha negado en todo momento haber insultado de forma racista a Vinícius Jr, mientras que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, aseguró ante los medios que había llamado a su compañero `mono` hasta en cinco ocasiones.

La UEFA abrió al día siguiente una investigación para esclarecer los hechos y, de momento, su organismo disciplinario ha procedido a suspender provisionalmente al argentino, que no podrá jugar este miércoles la vuelta del `playoff` en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así, tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina (EDI) para investigar estas acusaciones de "comportamiento discriminatorio" durante este partido y tras la petición de este inspector "con un informe provisional", el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación `prima facie` (`a primera vista`) del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminatorio".

"Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo", sentenció en un comunicado el organismo.