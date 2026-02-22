Dos detenidos tras los altercados al término del encuentro entre Osasuna y Real Madrid

Dos personas han sido detenidas y otras cuatro han resultado heridas -dos civiles y dos agentes de policía- tras los altercados que tuvieron lugar este sábado por la noche en el interior del estadio de El Sadar al término del encuentro entre Osasuna y el Real Madrid.

Según informan fuentes de la Delegación del Gobierno, el origen de los altercados se produjo cuando, tras finalizar el partido, la policía fue a identificar al autor del lanzamiento de una botella durante la primera mitad del encuentro. Los incidentes, explican estas mismas fuentes, comenzaron porque "se pusieron violentos" con los agentes. Como consecuencia, dos civiles resultaron heridos así como dos agentes de policía, que sufrieron heridas leves.

Según se puede ver en varios vídeos que circulan en las redes sociales, agentes de la Policía Nacional cargaron contra varias personas que se encontraban en las zonas interiores del estadio. También se ven carreras y caídas mientras varios de los asistentes pitan e increpan a los agentes.

Osasuna abrirá una investigación

El Club Atlético Osasuna ha informado en un comunicado de que abrirá una investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos tras la disputa este sábado por la noche del encuentro ante el Real Madrid.

El club ha lamentado "las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido, las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio en ese momento celebrando una gran victoria de su equipo".