La Junta Electoral aprueba el aval de Enrique Riquelme y el Real Madrid tendrá elecciones 20 años después

La Junta Electoral del Real Madrid validó este domingo la candidatura del empresario Enrique Riquelme a la presidencia al determinar que cumple "todos los requisitos exigidos" por las normas electorales, por lo que se confirma que se enfrentará en las elecciones presidenciales a Florentino Pérez, cuya candidatura fue aprobada el sábado.

"Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral proclama válida la candidatura presentada por D. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club Y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura", confirmó la entidad madridista.

La Junta Electoral, presidida por José Manuel de Carlos Grau, determinó que Riquelme, socio nº 41.736, aportó el preaval y aval bancario "a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid", así como el resto de documentación requerida.

Con la candidatura de Riquelme confirmada, que se une a la oficializada el sábado de Florentino Pérez, se confirma que el club blanco celebrará elecciones a la presidencia por primera vez en 20 años, después de que en las convocatorias de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025 solo se presentase Florentino Pérez.

Requisitos complicados

En una entrevista con el diario Marca, Enrique Riquelme abordó algunos temas referentes a su candidatura y las elecciones en el conjunto blanco. El empresario no dudó en hablar sobre los plazos para presentar la candidatura.

"Los requisitos para poder presentarse a las elecciones, no son nada fáciles, y mucho menos en una semana. Eso no es lo adecuado, si lo que buscas es democracia y poner puestos arriba de la mesa".

Una de las apuestas de su candidatura es profesionalizar aún más el Real Madrid. "Tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera. No puede ser que falten jugadores que salgan de la cantera y otros clubes de España, algunos con los que competimos de manera directa, llenen la selección de jugadores españoles que vienen de la cantera. Hay que mejorar la profesionalización en esa vía e ir subiendo al primer equipo”, expresó Riquelme

El regreso a los valores es otro de los aspectos en los que centra su candidatura. “El Real Madrid tiene que volver a tener sus valores, que por suerte no se han perdido, pero sí se han ido desgastando cada vez más", aseguró.

Presiones para impedir su candidatura

Uno de los temas que más rodearon su candidatura fue las supuestas presiones recibidas por entidades financieras para no avalar al candidato a la presidencia al Real Madrid.

"Probablemente ha costado más de lo que se esperaba, por la situación del país, hay veces que hay ciertas presiones que no se deberían, pero contamos con el apoyo de Andbank para estar con mi patrimonio.

Resaltó también que el club no está en su mejor momento financiero por lo que decidió con su patrimonio personal avalar el 100% de su candidatura.

Objetivos si alcanza la presidencia

Además, Riquelme desveló que sus principales objetivos si alcanza la presidencia estarán relacionados con la "gobernanza" y la "transparencia". "El Real Madrid necesita una base sólida en cuanto a gobernanza, transparencia y democracia. Necesita ser profesionalizado. Si lo que queremos es, corto plazo, un título, funciona. Si lo que queremos es crear un Real Madrid que dure otros 100 años más, hay que cambiar esa base", declaró.

El alicantino describió a Florentino Pérez como "el mejor presidente de la historia del Real Madrid", con un legado "que hay que proteger". "Pero el Real Madrid está por encima de todo y merece no solo un plan a corto plazo, sino también un plan a medio y largo plazo.

También prometió terminar con la crisis reputacional del club. " Es verdad que el Real Madrid no puede permitir que le falten al respeto, pero igual que tampoco el Real Madrid puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho lo de Negreira. Yo no necesito un Barcelona fuerte, yo necesito un Real Madrid fuerte, para competir contra el resto", expresó.