"No es contra nadie es por el Real Madrid", Enrique Riquelme presenta su candidatura a presidente

Dentro del plazo establecido el empresario Enrique Riquelme presentó su candidatura a presidente del Real Madrid a la Junta Electoral. Con esta situación el club blanco volverá a vivir unas elecciones tras 20 años.

El empresario del sector energético estuvo durante la semana el aval para poder presentarse a esta elecciones y finalmente lo logró. El banco Andbank España avala los 193, 7 millones de euros necesarios para presentarse a las elecciones.

Esta cantidad supone el 15% del presupuesto del Real Madrid. De acuerdo con información del diario Marca este aval solo se activaría si Riquelme gana las elecciones y las pérdidas del conjunto blanco son superiores a 190 millones de euros.

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar, no es una candidatura en contra de nadie, es por el Real Madrid, hemos trabajado para crear un proyecto serio, ilusionante, en lo deportivo, en lo social. Van a ver un proyecto que les va a encantar, hoy es un día para poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar por el mejor proyecto", comentó el candidato a la presidencia del Real Madrid tras presentar la candidatura a la Junta Electoral.

Su rival, Florentino Pérez que a través de una pancarta en Madrid anunció su candidatura. Para conocer los proyectos de ambos candidatos hay que esperar unos días.

En su primera comparecencia ante los medios, Riquelme lanzó un mensaje a los aficionados. “A los socios les pido que no tengan miedo y que tengan valentía para poder escucharnos”.

Legado y Futuro

A través de redes sociales Enrique Riquelme también se presentó ante los socios del Real Madrid. En la cuenta de instagram @legadoyfuturo anunció su candidatura a presidente del Real Madrid. "Quiero anunciaros que me presento a las elecciones a presidente de Real Madrid".

En el vídeo acompañado por música de tensión e imágenes de aficionados del Real Madrid aparece la imagen del empresario español con gran actividad en México.