Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS en el primer espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Cartel oficial de la FIFA que anuncia el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final del Mundial.

La final del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. La FIFA ha confirmado que el partido por el título, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl, encabezado por Justin Bieber, quien se incorpora a un cartel de artistas de primer nivel internacional.

El cantante canadiense compartirá escenario con Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro PS22 y contará con la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay, en un show que tendrá una duración de 11 minutos.

El Mundial 2026 tendrá un descanso más largo para acoger el espectáculo

La incorporación del espectáculo musical hará que el descanso de la final supere los 15 minutos reglamentarios, prolongándose hasta aproximadamente 25 o 30 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario.

Se trata de una fórmula inspirada en el tradicional Halftime Show de la Super Bowl, uno de los eventos televisivos más seguidos del planeta, que la FIFA llevará por primera vez a una final mundialista.

Justin Bieber liderará un cartel repleto de estrellas

La presencia de Justin Bieber supone uno de los grandes atractivos del espectáculo. El artista canadiense, que en los últimos años ha reducido notablemente sus actuaciones públicas, regresa a uno de los mayores escaparates del mundo.

Junto a él estarán:

Shakira , que además interpreta la canción oficial del torneo junto a Burna Boy

Madonna

BTS , el grupo surcoreano de éxito internacional

Burna Boy

Gustavo Dudamel

El coro PS22 , formado por escolares de Nueva York

Personajes de Barrio Sésamo, como Kermit y Miss Piggy, que reforzarán el mensaje educativo del evento

Según la organización, un dólar de cada entrada vendida durante el Mundial se destinará a este fondo solidario, que ya ha superado los 50 millones de dólares recaudados.

Justin Bieber aseguró sentirse "agradecido de formar parte de este espectáculo" y destacó que el proyecto permitirá ampliar las oportunidades educativas para la infancia.

La final del Mundial 2026 busca hacer historia

Con esta apuesta, la FIFA pretende convertir la final del Mundial en un evento que vaya más allá del deporte, combinando fútbol, música y entretenimiento en un formato nunca visto en la competición.

El espectáculo del 19 de julio aspira a convertirse en una de las actuaciones musicales más vistas de la historia de la televisión, reuniendo a algunas de las mayores estrellas internacionales en un escenario seguido por cientos de millones de espectadores en todo el mundo.