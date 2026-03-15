Laporta arrasa a Font y repetirá como presidente del Barça

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta en la jornada electoral del 15 de marzo de 2026

El expresidente y candidato Joan Laporta se convirtió de nuevo en presidente del FC Barcelona tras ganar las elecciones celebradas en varios puntos de Cataluña y Andorra al acumular un 68,18 por ciento de los votos, por delante de Víctor Font, que recibió el 29,78 por ciento de los votos en unos comicios “cara a cara”.

Con un censo de 114.504 socios, con el 42,34 por ciento de participación, Joan Laporta obtuvo 32.934 votos a favor (un 68,18 por ciento) por los 14.385 votos a favor de la candidatura de Víctor Font (29,78 por ciento).

Laporta podrá retomar su presidencia tras ganar las elecciones, pero no será de inmediato ya que, salvo sorpresa, tomará posesión a partir del 1 de julio para no perder en apenas unos meses -hasta junio- el primero de los cinco años de mandato. El abogado barcelonés, de 63 años y que en caso de tomar posesión en julio tendría ya 64, seguirá ampliando su segunda etapa en el club tras presidirlo entre 2003 y 2010 y hacerlo de nuevo a partir de 2021, en unos comicios en los que ya superó a Víctor Font y, entonces, también a Toni Freixa.

Tras una jornada con partido contra el Sevilla en el Camp Nou, pero con una baja participación (la segunda peor desde 1997), Laporta obtuvo una gran renta sobre su único rival.