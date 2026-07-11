Luis de la Fuente, seleccionador español: “Francia también estará preocupada”

El seleccionador español, Luis de la Fuente, compareció ante los medios satisfecho por el triunfo, la forma de conseguirlo y ambicioso por lo que está por llegar. Arrancó su rueda de prensa hablando del héroe, una vez más, del combinado nacional. “Es increíble. Mikel Merino tiene muchas virtudes, es un futbolista que podría jugar en cualquier selección y en cualquier equipo, como ya lo hace en un grande. Con nosotros está hecho a la medida de esta idea y de este modelo. Es una suerte tenerle. Le necesitamos siempre. Hay jugadores que entienden muy bien lo que necesita el equipo en cada momento y Mikel es uno de ellos. Siempre está preparado, juegue un minuto o noventa, y eso habla muy bien de su compromiso”.

El preparador riojano habló sobre el próximo rival, Francia, en lo que se ha convertido en un clásico en los últimos años. “Rebajó cualquier sensación de favoritismo y destacó la dificultad del rival. “Pensar que vamos a trabajar para superar a Francia. Estarán igual de preocupados que nosotros. Hemos sido la única selección del mundo capaz de ganarles dos partidos consecutivos. Esta vez va a ser diferente. Una grandísima selección se va a enfrentar a otra grandísima selección”.

De la Fuente puso en valor la trayectoria que está teniendo la Roja en esta cita mundialista, a pesar de los no tan buenos momentos que ha experimentado. “Este equipo sigue creciendo. Hemos competido contra rivales de muchísimo nivel y el grupo ha vuelto a demostrar que nunca deja de creer. Esa es nuestra mayor fortaleza”. El entrenador evitó mirar más allá de las semifinales frente a Francia. Ni final., ni título. “Estamos donde queríamos estar, entre los cuatro mejores del mundo, pero todavía no hemos conseguido nada. Ahora toca recuperarse bien y preparar una semifinal que será de máxima exigencia. Sabemos el potencial de Francia, pero también sabemos quiénes somos nosotros y la confianza que tenemos en este grupo”, manifestó el de Haro.