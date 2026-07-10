Merino vuelve a clasificar a España en el Mundial de fútbol que accede a semifinales (2-1)
VICTORIA SUFRIDA
El delantero del Arsenal volvió a ser decisivo saliendo desde el banquillo y anotando para que España se vea las caras en semifinales frente a Francia
La selección española regresa dieciséis años después a unas semifinales de un Mundial. España lo hace tras vencer a Bélgica 2-1 en los cuartos de final disputados en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Como sucedió en octavos de final hubo que esperar hasta los últimos minutos y la aparición de Mikel Merino para lograr la victoria y seguir avanzando en el Mundial 2026.
El jugador del Arsenal remató a gol un disparo desde la frontal de Cubarsí que fue rechazado por Senne Lammens, que tuvo que entrar por la lesión de Courtois. Un tanto que vuelve a mantener con vida a España en la máxima competición futbolística.
Se adelantaron los de Luis de la Fuente por medio de Fabián Ruiz a los treinta minutos tras rematar una gran jugada colectiva por banda derecha. Poco duró la alegría y es que De Ketelaere empató a los 11 minutos.
Con el 1-1 se llegó al descanso y ese mismo marcador se mantuvo casi toda la segunda mitad hasta que Merino decidió invitar una ronda más en este mundial a España tras anotar a falta de 3 minutos.
En la semifinal del próximo martes 14 de julio espera Francia que dejó en el camino a Marruecos.
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