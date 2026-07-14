Luis De la Fuente, seleccionador nacional: “Somos dos equipos totalmente opuestos”

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, avisó de que el "partido de Lamine Yamal está por llegar" en el Mundial 2026, donde España se mide mañana en semifinales a Francia, selección a la que ya fue capaz de derrotar en los dos últimos enfrentamientos.

"El partido de Lamine está por llegar en este Mundial. Sé que está tremendamente motivado. Solo hay que pararle un poco la ansiedad. Es un proceso de experiencia y madurez. Seguramente lo vivió también Mbappé hace unos años", dijo sobre la estrella de la selección.

De la Fuente confió en que el jugador del FC Barcelona termine de brillar como uno de los mejores futbolistas del mundo, aunque mostró su confianza en todo el equipo. "Qué suerte. En la vida no creo en la suerte, creo en el trabajo. Todo está planificado. Hay que generar esa situación para marcar. Quien crea en la suerte me parece fantástico; yo creo en el trabajo, en el deporte. Me molesta hablar de suerte, porque alguno decía que Nadal tenía suerte. No, eran horas y horas de entrenamiento", afirmó, en referencia a los goles decisivos logrados por Mikel Merino.

Características

Por otro lado, el preparador de la Roja fue preguntado por Francia. "Somos dos equipos totalmente opuestos, antagónicos. Ellos se sienten muy cómodos en el contraataque y nosotros tenemos que seguir proponiendo nuestro control. Sabemos que tenemos un hándicap, porque nos exponemos demasiado. Hasta ahora contamos con dos jugadores en defensa espectaculares, también gracias al trabajo que se hace por delante. Si hay que cambiar algo se cambiará, pero los dos últimos partidos contra Francia hemos sido capaces de ganarlos con nuestro estilo", comentó.

Además, De la Fuente habló de la suplencia de Pedri contra Bélgica. "Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente. Podemos tener ciertas similitudes, pero es distinta y los jugadores también lo son. Nosotros tenemos futbolistas como Rodrigo o Zubimendi, que condicionan el comportamiento del que juega a su lado, y al revés", afirmó.

"No puede jugar nunca como lo hace en su equipo porque aquí demandamos otras cosas, aunque por su talento puede hacerlo. He hablado muchas veces con él y también se siente muy cómodo. Habrá gente a la que le guste más cómo juega en el Barça; a mí también, por eso viene. Y también me encanta cómo juega en la selección, teniendo en cuenta que aquí comparte equipo con los mejores", añadió.

El preparador riojano confesó, además, que Nico Williams y Víctor Muñoz tendrán también "un papel importante en el transcurrir" de lo que queda de campeonato. "Esas cosas sí que son suerte: un accidente, una lesión o que no tengas un problema de salud. Tenemos información de primera mano", concluyó.