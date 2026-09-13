Madring es de Antonelli: el piloto italiano logra el Gran Premio de España de Fórmula 1

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) sumó la victoria en el Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, el primero en el nuevo circuito Madring, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren), en otro golpe de autoridad y algo de suerte que le permitió ampliar su renta como líder del campeonato, en un mal día para Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), enfado del asturiano incluido.

La de ayer, en el estreno de Madring en la Fórmula 1 después 45 años después del “Gran Circo” en el Jarama, fue la octava victoria del joven piloto, de 20 años, que, como en Monza, se vio beneficiado por un “Virtual Safety Car” que le permitió parar, mientras el “poleman” Lando Norris (McLaren) entró ya con la ventana cerrada perdiendo su importante privilegio.

Así, el italiano suma 25 puntos y le mete 81 -más de tres carreras- a su compañero, el inglés George Russell, que va segundo en solitario aprovechando también el abandono de Lewis Hamilton (Ferrari), que se queda a 101 puntos, en Madring por un problema en los frenos. La recta final fue vibrante por un duelo entre Verstappen y Norris con la segunda plaza en juego, que fue para el tetracampeón del mundo, que se defendió con uñas y dientes.

Por detrás, fue un mal día para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que además tuvieron un rifirrafe con toque incluido que acabó en sanción para el madrileño, que terminó la carrera dentro del garaje en la vuelta 46. Y el asturiano, acabó 17º, el penúltimo de los que terminaron en pista.

Alternativas

Norris no salió demasiado bien y se tiró a su izquierda para defenderse de un agresivo Antonelli, que se fue largo en dos “chicanes” cuando intentaba pasarle. Y en una de esas acciones, mientras que devolvía su posición al inglés, vio como Verstappen era pillo y lo pasaba por fuera para colocarse en segundo lugar con el neumático blando montado en el monoplaza.

Sainz, cuando era 15º, volvió a ser protagonista por un rifirrafe en la “chicane” de la cuarta y quinta curva con Fernando Alonso que acabó con el alerón delantero del asturiano tocado y en cabreo del bicampeón mundial: “Me ha llevado contra el muro”. Y la acción fue sancionada con cinco segundos para Sainz, que una vez los cumplió, cayó a la última posición.

Norris seguía a un ritmo constante, pero apretando y metiendo décimas a Antonelli y Leclerc por detrás, pero un “Virtual Safety Car” lo cambió todo. El italiano y los perseguidores que así lo quisieron pudieron entrar en “boxes”, pero cuando el actual campeón lo hizo, ya no había VSC y, además, fue una mala parada, por lo que perdió el liderato, en favor de un Leclerc que decidió no parar, y se fue a la quinta plaza.

Desde Mercedes pidieron tranquilidad a Antonelli, que ya enfilaba al monegasco, tenía la vuelta rápida y veía muy cerca otra victoria, para cuidar los neumáticos en un circuito donde la degradación era muy alta, aunque los duros aguantaron. De Madrid al cielo.