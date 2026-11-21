Marc Márquez, durante el Gran Premio de Portugal de MotoGP en el circuito de Portimão, en acción junto a Enea Bastianini.

Marc Márquez tendrá que esperar al domingo para intentar proclamarse campeón del mundo de MotoGP por décima vez. El piloto de Ducati se fue al suelo a falta de una vuelta y media para terminar el sprint del Gran Premio de Portugal, cuando rodaba en tercera posición y tenía el título prácticamente asegurado.

La lluvia terminó complicando una carrera que el español tenía bajo control. Márquez había mantenido la tercera plaza mientras Jorge Martín no podía pasar de la séptima posición, un resultado que ya permitía al de Cervera ser campeón. Sin embargo, cuando la pista volvió a mojarse con mayor intensidad, el piloto de Ducati perdió el tren delantero en la curva 7 y acabó en la grava.

Bezzecchi gana y Martín mantiene sus opciones

El italiano Marco Bezzecchi se llevó la victoria en el sprint, por delante de Raúl Fernández, mientras que Álex Márquez terminó tercero después de recuperar en la última vuelta la posición que había cedido a Pedro Acosta.

Jorge Martín, por su parte, cruzó la meta en quinta posición, por lo que todavía mantiene opciones matemáticas de retrasar el campeonato. Marc Márquez continúa líder con 431 puntos, 55 más que Martín, que suma 376, y 62 por encima de Bezzecchi, con 369.

La caída puso fin además a una racha de 25 carreras consecutivas puntuando entre pruebas sprint y carreras largas para el piloto español.

Marc vuelve a depender de sí mismo

Pese al accidente, Márquez mantiene una situación muy favorable para proclamarse campeón este domingo en la carrera larga de Portimao. Si termina entre los nueve primeros, será campeón independientemente de lo que haga Jorge Martín.

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Si Martín gana la carrera, Marc necesitará acabar noveno o mejor. Si el piloto de Aprilia termina segundo, al de Ducati le bastará con finalizar entre los 14 primeros. Si Martín acaba tercero o peor, Márquez será campeón sin importar su resultado.

El español afrontará así su tercer 'match-ball' del campeonato con la posibilidad de conquistar su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina. Un triunfo que le permitiría superar las nueve coronas de Valentino Rossi y convertirse en uno de los grandes dominadores de la historia del motociclismo.