Marc Márquez retoma el liderato de MotoGP tras su victoria en el sprint y la caída de Jorge Martín

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint del Gran Premio de Australia, decimoctava cita del calendario del Mundial de motociclismo, y se ha aupado al liderato, una prueba en la que el hasta líder, Jorge Martín (Aprilia), sufrió una dura caída cuando rodaba segundo en la que se fracturó el radio y que hará perderse el resto del fin de semana.

En Phillip Island, el de Cervera, que horas antes había logrado la pole, y el madrileño, que partió cuarto, se intercambiaron hasta diez adelantamientos en las siete primeras vueltas de la carrera corta, pero la lucha quedó interrumpida en la octava vuelta.

El 89 pisó el piano interior de la curva 7 y perdió estabilidad al entrar en la curva 8, cerrándosele el tren delantero. Así, acabó en la grava tras dar varias vueltas de campana y tuvo que ser retirado en camilla para ser trasladado al centro médico. Allí, se confirmó la lesión para el campeón del mundo de 2024: fractura del radio y posible fractura del cúbito en su extremo distal, que ponían punto y final a su fin de semana en el Gran Premio oceánico.

Por delante, Márquez consiguió hacerse con la victoria por delante de su hermano, Alex Márquez (Ducati), y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati). Además, Pedro Acosta (KTM) cerró el Top 5, mientras que Iker Lecuona (Ducati), sustituto de Fermín Aldeguer, también acabó en los puntos al terminar en la novena posición.

Alex Rins (Yamaha) fue duodécimo y Augusto Fernández (Yamaha) concluyó en la decimoquinta plaza. Además de Martín, tampoco pudieron finalizar la prueba Maverick Viñales (KTM) ni Raúl Fernández (Aprilia), que no volverá a competir en Phillip Island tras resentirse del dolor provocado por la fractura del dedo índice de la mano derecha que sufrió hace dos semanas en Mandalika.

La caída del madrileño permite al mayor de los Márquez auparse al liderato de la general, con 365 puntos, diez más que el de San Sebastián de los Reyes. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cuarto en la esprint, es tercero a 50 unidades, y Acosta ha ascendido a la cuarta plaza y se queda a 102.