Marc Márquez: "La retirada está más cerca, pero no sé cuándo será"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) reconoció que su retirada del motociclismo profesional está más cerca que en el pasado, aunque admitió que desconoce cuándo se producirá exactamente dicha decisión porque todavía sigue entregándose a fondo a su “pasión”, que es correr. “No estamos en un deporte como el fútbol o el tenis, donde dan el 100%, pero el riesgo es mucho menor. En MotoGP tienes que evaluar muchas cosas antes de retirarte. ¿Está más cerca que ayer? Sí. ¿Pero cuándo será? No lo sé”, declaró Márquez analizando su futuro y la gestión del riesgo en las carreras.

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Al referirse a la gestión del riesgo y su momento actual, el deportista ha detallado sus límites y sensaciones. “El piloto es quien decide dónde está la línea. Ahora empiezo a evaluar más el riesgo, y ese riesgo son las lesiones y las caídas. Estoy aquí y sigo compitiendo porque, de momento, no me he rendido en el aspecto mental. Ya he conseguido muchísimo, pero aun así no puedo rendirme. Sé que si gano puedo seguir siendo competitivo durante algunos años más”, amplió el de Cervera.

Márquez explicó que la exigencia en la alta competición requiere una entrega total: “Doy mi vida a MotoGP, doy mi cuerpo a MotoGP y doy mi salud a mi pasión. Lo doy todo. Así que, para mí, MotoGP es mi vida. Es pasión y adrenalina. La adrenalina es difícil de explicar, pero es algo que produce tu cuerpo que, si tienes una lesión, es el mejor analgésico. Si estás vago, es la mejor energía, el mejor impulso”.

El piloto español asegura que comprende las opiniones de quienes consideran que lo que hacen los pilotos es una locura: “Entiendo a la gente que dice que lo que hacemos es una locura, pero cuando entras en el mundo de MotoGP empiezas a comprender que hay algo más ahí aparte del riesgo. Es la pasión, la adrenalina, el trabajo en equipo. Cuando entiendes de verdad este deporte, es ahí cuando empiezas a sentir qué es MotoGP”.

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En relación a los títulos de su palmarés, el de Cervera resaltó el valor especial del más reciente, el de 2025 con la Ducati oficial: “Lo he vivido nueve veces, siete en MotoGP. Para mí, el último fue el mejor. El año pasado fue el momento en el que sentí una mayor explosión de emociones por dentro”.