Marc Márquez gana en Japón y se queda a dos puntos de Jorge Martín en la lucha por el mundial de MotoGP

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha dado un nuevo golpe al Mundial de MotoGP tras imponerse este domingo en el Gran Premio de Japón, decimosexta cita del campeonato, y situarse a solo dos puntos del líder, Jorge Martín (Aprilia), cuando todavía quedan seis carreras para decidir el título.

El de Cervera completó en Motegi un fin de semana perfecto después de imponerse también en la carrera al sprint del sábado. Márquez adelantó a Martín en la vuelta 11 de las 24 programadas y, a partir de ese momento, consiguió abrir una ventaja de 1,3 segundos para sumar su 79ª victoria en el Mundial.

El podio lo completó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que Martín mantiene el liderato pese a perder buena parte de su ventaja. El madrileño suma ahora 333 puntos, frente a los 331 de Márquez. Bezzecchi continúa tercero con 284.

Márquez esperó su momento para adelantar a Martín

Martín defendió su posición de privilegio en la salida y consiguió mantener a Márquez detrás durante las primeras vueltas. Ambos se distanciaron progresivamente de Bezzecchi hasta convertir la carrera en un duelo por la victoria.

El momento decisivo llegó en la vuelta 11, cuando Márquez atacó a Martín por el interior de la curva 9. El piloto de Ducati completó el adelantamiento y comenzó a imponer su ritmo hasta cruzar la línea de meta en primera posición.

El campeonato afrontará ahora su siguiente capítulo en Indonesia, un circuito que, sobre el papel, puede favorecer a las Aprilia de Martín y Bezzecchi.

Entre los españoles, Raúl Fernández fue quinto, mientras que Pedro Acosta terminó séptimo. Fermín Aldeguer acabó noveno y Maverick Viñales, decimocuarto. Álex Rins fue decimosexto y Álex Márquez no pudo terminar después de sufrir una caída tras cumplir una doble long lap.

Ya antes de subir al podio, Márquez y Martín comentaban el adelantamiento.

Guevara recorta distancias con Manu González en Moto2

La carrera de Moto2 también dejó un importante vuelco en la lucha por el título. Izan Guevara (Boscoscuro) logró su segundo triunfo consecutivo y el tercero de la temporada, aprovechando el inesperado problema de Manu González.

El líder del campeonato tuvo que salir desde el pit lane después de sufrir un problema con el embrague antes de la salida. González terminó vigésimo segundo y se quedó sin puntos en Motegi.

Guevara redujo así la diferencia en la general de 35,5 a 10,5 puntos, con González todavía al frente con 245,5. El podio lo completaron el italiano Tony Arbolino y el checo Filip Salac.

Iván Ortolá fue cuarto y Dani Holgado octavo. También puntuaron Alonso López, José Antonio Rueda, Adrián Huertas y Dani Muñoz.

Almansa gana a Quiles por 46 milésimas en Moto3

En Moto3, David Almansa (KTM) se impuso por apenas 46 milésimas a Máximo Quiles, líder del campeonato, y aplazó el primer intento del murciano de cerrar el título mundial.

Álvaro Carpe completó el podio y recuperó la tercera posición de la general. A pesar de la derrota, Quiles mantiene una ventaja de 127 puntos sobre Almansa y tendrá una nueva oportunidad de proclamarse campeón en Indonesia.

El dominio español fue absoluto en Motegi: Brian Uriarte terminó cuarto, mientras que David Muñoz, Joel Esteban, Adrián Cruces y Adrián Fernández también entraron en los puntos.