Los mejores ciclistas se ven las caras en el Tour de Flandes

Bélgica se ha convertido en los últimos días en el cuartel general para los nobles del ciclismo. Diferentes Clásicas, de mayor o menor entidad, que servían para preparar la traca final: el Tour de Flandes. Con un cartel de lujo, los principales nombres del pelotón buscarán un triunfo de peso. Allí estará un Tadej Pogacar que quiere seguir haciendo más grande su leyenda, aunque este Monumento ya lo tiene en su palmarés. A su lado estará Mathieu Van der Poel, con la opción de alcanzar un récord si gana por cuarta vez. Y, además, Remco Evenepoel, Wout Van Aert y el ourensano Carlos Canal, que quiere seguir acumulando puestos de mérito, como el puesto 15 que logró en Waregem el miércoles.

La 110 edición del Tour de Flandes, segundo monumento del calendario, que se disputa entre Amberes y Oudenaarde con un recorrido de 278,5 km, abre la posibilidad del récord de 4 triunfos para Mathieu Van der Poel, quien mantendrá un nuevo duelo por todo lo alto con Tadej Pogacar, en pos del tercer título. El no va más entre los duelos más esperados del ciclismo actual tendrá Flandes como escenario, con la incorporación por sorpresa de otro ilustre, el belga Remco Evenepoel, quien podría jugar un papel determinante en la carrera aprovechando el duelo de los anteriores.

Van der Poel, ganador en las ediciones de 2020, 2022 y 2024, opta a cumplir con la sucesión de triunfos cada dos años. En caso de obtener el cuarto título, superaría en el libro de los récords a mitos como Cancellara, Boonen, Museeuw, Leman, Magni y Buysse. Para lograr la hazaña tendrá que batir a un buen número de rivales poderosos. Al frente de todos Pogacar, que pretende el triplete en años impares, ya que alzó los brazos en 2023 y 2025, por lo tanto defenderá la corona flamenca. La batalla está servida.

El cuádruple ganador del Tour de Francia llega en dinámica ganadora. Dos de dos. Sólo ha competido en San Remo y Strade Bianche, y ha vencido en ambas. Van der Poel fue octavo en San Remo, ganó la E3 Harelbeke y En los Campos de Flandes facilitó el triunfo de su compañero Philipsen. Los dos fenómenos llegan a Flandes en condiciones óptimas, y, evidentemente, son los grandes favoritos.

Al citado duelo están invitados destacados corredores con posibilidades de dar la sorpresa. El belga Wout Van Aert (Visma) juega en casa, lo mismo que Evenepoel, conoce el terreno y su versatilidad y estado de forma le permite jugar bazas interesantes.

Los velocistas de largo aliento, resistentes y con remate podrían alzar la voz entre los grandes monstruos. Un ejemplo es el danés Mads Pedersen (Lidl Trek), quien puede aplicar su velocidad final si es capaz de resistir en los exigentes muros.