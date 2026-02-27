Doble ración para Carlos Canal en el inicio de la temporada de "Clásicas" de ciclismo

La temporada de clásicas ciclistas empieza a carburar y, en ese calendario, Carlos Canal volverá a tener una intensa actividad defendiendo los colores del Movistar Team una campaña más. El ciclista limiano ya se dejó ver en pruebas prestigiosas como la Clásica de Jaén y, este fin de semana, tiene una doble y exigente cita por delante. Canal forma parte del “siete” español que afrontará mañana la Omloop Nieuwsblad y, el domingo, la Kuurne-Bruselas-Kuurne, ambas competiciones en Bélgica y que forman parte de la preparación de cara a Flandes y que se enmarcan dentro de la denominación de “Opening Weekend”.

Mañana, en la Omloop Nieuwsblad, compartirá línea de salida con Van der Poel, Pidcock o Wellens

La primera de ellas es la más importante, la primera carrera del año de la categoría UCI WorldTour, con lo que eso significa en cuanto a la participación. Una prueba con más de 80 ediciones, con un recorrido de 207 kilómetros que partirá desde Gante y finalizará en Nivone. Será dura y exigente, con nueve colinas y seis tramos adoquinados, que pondrán a prueba la resistencia y supervivencia de un pelotón que contará con ilustres como Van der Poel, Tom Pidcock, Philipsen o Wellens. No estará Van Aert que, por enfermedad, será baja de última hora.

Alternativas

Solo un día después será el turno de la Kuurne-Bruselas-Kuurne, de un nivel inferior en los estándares de la UCI, que contará con 194 kilómetros de recorrido tras salir de Kortrijk y llegar a Kuurne. Una prueba más favorable para velocistas puros y duros si consiguen superar la primera parte del trazado, en la que no faltarán los muros y las dificultades propias de esa zona, con exigente subidas que pueden hacer una selección. Después esperan unos 60 kilómetros finales más llanos. Y ahí los nombres de Jasper Philipsen o Biniam Girmay surgen para colocarles la etiqueta de favoritos si se lo juegan al esprint.

Dos nuevas pruebas para un Carlos Canal que ya es un habitual en este tipo de prestigiosas competiciones. Y esa ya es la noticia. El ciclista limiano buscará asomarse a los puestos cabeceros para seguir engrosando su historial y para sumar buenos puntos para el Movistar de cara a la clasificación por equipos de la máxima categoría internacional. Es solo el principio. Por delante espera otra temporada de clásicas y monumentos en las que intentará dar un nuevo paso adelante en su rendimiento.