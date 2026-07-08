Merino da la razón a De la Fuente

La selección española se clasificó para los cuartos de final del Mundial tras imponerse a Portugal (0-1) en los octavos gracias a un solitario gol, en el tiempo añadido de la segunda parte, de Mikel Merino, que había entrado al campo apenas cinco minutos antes en sustitución de Dani Olmo. Una nueva aparición decisiva del navarro, que hace unos meses ni siquiera sabía si iba a poder disputar el torneo.

Dieciséis años después, el tanto de Merino en el minuto 91 volvió a situar a España entre las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo. El combinado de Luis de la Fuente continúa su camino hacia la segunda estrella y esta vez el protagonismo fue para un futbolista que solo había disputado 28 minutos con su club desde febrero y por el que el seleccionador siempre ha mostrado una gran confianza.

El centrocampista navarro sufrió una lesión en enero, durante un partido de la Premier League frente al Manchester United. Una fractura por estrés en el pie derecho sembró las dudas sobre su participación tanto en el tramo final de la temporada como en el Mundial, debido a la incertidumbre de los plazos de recuperación.

Tras pasar por el quirófano, comenzó una recuperación que el propio Merino calificó de "muy dura". El futbolista reconoció después del encuentro ante Portugal que llegó a pensar que no formaría parte de la convocatoria. Sin embargo, Luis de la Fuente decidió esperarle hasta el último momento y fue dándole minutos durante la fase de grupos para que recuperara progresivamente su mejor nivel.

Titular ante Uruguay

Su titularidad en el tercer partido de la fase de grupos frente a Uruguay fue objeto de críticas por su falta de ritmo competitivo, aunque el tiempo ha terminado dando la razón al seleccionador. El centrocampista del Arsenal ha recuperado esa chispa que lo convierte en uno de los principales revulsivos del equipo cuando no parte de inicio y en uno de los futbolistas de segunda línea con mayor capacidad goleadora.

Merino acumula 11 goles en 48 partidos con la selección absoluta. Todos ellos han llegado en los 37 encuentros disputados bajo las órdenes de Luis de la Fuente, con quien comparte, junto a Mikel Oyarzabal, el honor de ser el jugador que más partidos ha disputado desde que el técnico riojano asumió el cargo.

Además, fue el máximo goleador de España en la fase de clasificación para el Mundial, con seis tantos, los mismos que Oyarzabal. Durante ese camino, De la Fuente comenzó a utilizarlo como mediapunta, una posición en la que parece explotar mejor sus cualidades. También tuvo un papel importante en la fase final de la Liga de Naciones, donde marcó dos goles que contribuyeron al subcampeonato de la Roja.

Pero si algo ha caracterizado a Mikel Merino en la selección española es su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Al gol frente a Portugal se suman el que marcó en el minuto 118 de los cuartos de final de la Eurocopa para eliminar a Alemania y el conseguido en el minuto 93 del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Países Bajos, con el que rescató un empate.

España recupera así para el tramo decisivo del Mundial a uno de sus futbolistas más determinantes, capaz de aportar trabajo, equilibrio, llegada y gol, pero, sobre todo, de cambiar el rumbo de una eliminatoria. Una vez más, el tiempo ha terminado dando la razón a Luis de la Fuente.

Laporte llega a las 50 internacionalidades con la selección

El central del Athletic Club Aymeric Laporte sumó el lunes su partido número 50 con la selección española. El central del Athletic Club vistió por primera vez la elástica nacional el 4 de junio de 2021, en un partido de preparación para la Eurocopa de 2020 -celebrada en 2021 debido a la pandemia de la COVID-19- contra Portugal. El combinado luso marcó el punto de partida de su trayectoria internacional hace cinco años y este lunes, ante el mismo rival y en los octavos de final del Mundial, ha alcanzado la icónica cifra de 50 encuentros defendiendo los colores de La Roja.

Solo diez centrales han llegado a los 50 partidos con España: Sergio Ramos, Gerard Piqué, Carles Puyol, Fernando Hierro, Carlos Marchena, Miguel Ángel Nadal, Raúl Albiol, Abelardo, Rafa Alkorta y el propio Laporte.