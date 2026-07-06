España elimina a Portugal y pasa a cuartos del Mundial gracias a un gol de Merino (0-1)

La selección española ya está en los cuartos de final del Mundial después de imponerse a Portugal national football team en un encuentro que se resolvió en los últimos instantes gracias a un gol de Mikel Merino.

El centrocampista volvió a convertirse en héroe de España, repitiendo una escena que ya protagonizó en la pasada Eurocopa, cuando marcó el gol decisivo frente a Alemania. Esta vez, su aparición en el descuento permitió al combinado dirigido por Luis de la Fuente superar a Portugal y avanzar de ronda.

Además de sellar el pase a cuartos, la victoria española supone la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo, que cierra su trayectoria en la competición tras seis participaciones.

España rompe la barrera de los octavos

El triunfo permite a España dejar atrás la maldición de las últimas ediciones del Mundial.

La Roja había caído en los octavos de final de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 frente a Marruecos y también fue eliminada en esa misma ronda por Rusia en el torneo disputado en 2018.

Esta vez, el conjunto español logró superar una eliminatoria muy exigente y mantener vivo el sueño mundialista.

Un partido con ocasiones para ambos equipos

España llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro y dispuso de las oportunidades más claras en la primera mitad.

El guardameta portugués Diogo Costa evitó el gol en varias ocasiones, especialmente tras una llegada peligrosa de Álex Baena, muy activo por la banda izquierda.

También Mikel Oyarzabal dispuso de un mano a mano que no logró transformar.

Portugal respondió con llegadas de peligro. Unai Simón realizó una gran intervención para evitar el gol de Cristiano Ronaldo, mientras que Nuno Mendes estrelló un disparo en el poste tras una acción que nació de un despeje de Pedro Porro.

Ferran Torres revoluciona el desenlace

Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, la entrada de Ferran Torres cambió el ritmo del partido.

El atacante aportó profundidad y desequilibrio en los últimos minutos y fue decisivo en la acción del gol. Su asistencia encontró a Merino dentro del área y el navarro no perdonó para desatar la celebración española.

Con esta victoria, España continúa su camino en el Mundial y confirma su candidatura al título tras una actuación sólida frente a una de las selecciones más potentes del torneo.