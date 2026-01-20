El Mónaco paga los platos rotos del Real Madrid (6-1)

El Real Madrid venció por 6-1 al Mónaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions, una goleada liderada por el brasileño Vinícius Júnior, autor de dos asistencias y un gol, para reconciliarse con el público del Santiago Bernabéu. Un triunfo que permite a los blancos asegurar virtualmente el “top 8”.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa vivió un partido cómodo desde que el francés abrió el marcador muy pronto, mientras el Mónaco de Ansu Fati desperdició varias ocasiones y se conformó con el gol del honor. Jude Bellingham también se quitó un peso de encima con el sexto tanto, tras un encuentro algo gris.

El duelo comenzó con aplausos y no pitos en el Bernabéu, y la alegría llegó pronto. No se había alcanzado el minuto 5 cuando Mastantuono filtró un pase al área, tocó Fede Valverde y Mbappé remató al fondo de la red para firmar el 1-0.

El delantero francés metió el miedo en el cuerpo de la grada tras un golpe en el área que no pasó a mayores, mientras Ansu Fati, titular por primera vez tras su lesión, tuvo la ocasión más clara del Mónaco, pero mandó su remate por encima del larguero. Cuando parecía que el partido se enfriaba, Mbappé volvió a aparecer.

En esta ocasión, su papel fue secundario, empujando a la red una jugada colectiva iniciada por un tacón de Eduardo Camavinga, continuada por un pase preciso de Arda Güler al desmarque de Vinícius, que sirvió el 2-0 en bandeja al “10”. El Mónaco, mientras tanto, seguía sin inquietar.

En la segunda mitad no cambió el guion. Dominio del Real Madrid ante las imprecisiones rivales y sentencia con el gol de Mastantuono, asistido dentro del área por un generoso Vinícius, que prefirió el pase antes que el remate para el 3-0.

A partir de ahí, el conjunto francés se vino abajo y encajó otro tanto más, de nuevo con Vinícius como protagonista. Al brasileño aún le faltaba su gol, que llegó con un auténtico golazo, tras regatear a dos rivales y fusilar la portería para la “manita” madridista.

La fiesta blanca se vio ligeramente empañada por el gol del Mónaco, tras un error de Dani Ceballos en la salida de balón dentro del área, imposible para Courtois. El set final lo cerró Bellingham, que encontró premio tras insistir en un partido sin demasiado brillo.

Goleada balsámica del Real Madrid para dejar atrás la eliminación copera ante el Albacete.