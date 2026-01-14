Desastre en Albacete: el Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey en el debut de Álvaro Arbeloa (3-2)

El Real Madrid sufrió una dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey tras perder en Albacete con un gol local en el minuto 94. La derrota marca un negro debut de Álvaro Arbeloa como técnico, en un partido en el que la niebla y los imprevistos fueron protagonistas.

El encuentro comenzó con dificultades para los merengues, apenas generando peligro en los primeros minutos salvo un par de disparos lejanos de Valverde. El marcador se movió al filo del descanso: Javi Villar abrió el marcador para el Albacete con un testarazo tras un córner en el minuto 43’. La réplica madridista llegó de inmediato en una jugada a balón parado: Arda Güler sacó el córner, Huijsen remató de cabeza y Mastantuono aprovechó el rechace para empatar antes del descanso.

Emociones hasta el último segundo

Tras el descanso, el Real Madrid dominó y tuvo varias oportunidades para adelantarse. En el minuto 68’, Gonzalo remató de cabeza un balón colgado por Arda Güler, pero el esférico se fue por poco. Debutaron en el equipo Palacios y Manuel Ángel, pero no pudieron cambiar la dinámica.

El Albacete volvió a adelantarse en el 82’ con un gol de Jefté, dejando al Real Madrid con poco más de diez minutos para empatar. En el añadido, Gonzalo igualó nuevamente con un cabezazo tras otro córner de Güler, haciendo soñar con la prórroga. Sin embargo, en la última jugada del partido, Jefté volvió a marcar, dando el pase a los cuartos de final al Albacete y dejando al Madrid fuera del torneo.

La victoria del Albacete fue el resultado de un partido histórico, con un equipo local que aprovechó cada oportunidad y la ilusión de su público para asestar un duro golpe al club merengue. Por su parte, el Real Madrid volverá a centrarse en La Liga, donde recibirá al Levante tras este amargo golpe copero.