La moto de Marc Márquez se incendia en su última Sprint y acaba sancionado en Cheste
CARRERA RETRASADA
El piloto español, Marc Márquez, vivió una accidentada despedida de las carreras al sprint en Valencia tras sufrir un problema mecánico en la parrilla. Bezzecchi ganó por delante de Jorge Martín y Márquez terminó decimotercero.
La última carrera al sprint de Marc Márquez en MotoGP acabó de la forma más inesperada. La Ducati del piloto español comenzó a echar humo y terminó incendiándose en plena parrilla de salida del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. El incidente obligó a retrasar la prueba y condicionó por completo la actuación del flamante campeón del mundo, que terminó decimotercero después de recibir una doble sanción.
La carrera, última Sprint de la temporada 2026, arrancó con problemas en el semáforo. Ante la demora en apagarse las luces, varios pilotos levantaron los brazos para advertir de la situación. Durante la espera, la moto de Márquez empezó a desprender humo hasta que aparecieron las llamas.
El español consiguió abandonar rápidamente la Ducati y regresar al garaje para utilizar la segunda moto disponible. Los comisarios analizaron lo sucedido y Dirección de Carrera anunció que debía realizar la vuelta de formación desde el pit lane antes de ocupar su posición en la parrilla. Además, recibió una doble penalización de 'long lap' durante la prueba, una decisión que provocó los silbidos de parte del público.
Bezzecchi dominó la Sprint y Jorge Martín terminó segundo
La carrera se reanudó después del incidente, con una distancia reducida a 12 vueltas. Marco Bezzecchi, que partía desde la pole, mantuvo el liderato y consiguió una victoria sin oposición. El italiano de Aprilia cruzó la meta por delante de su compañero Jorge Martín, que completó el doblete de la escudería.
Enea Bastianini ocupó la tercera posición y completó el podio. Por detrás, Ai Ogura terminó cuarto, mientras que Álex Márquez finalizó sexto.
Marc Márquez intentó mantenerse en la pelea, pero las dos penalizaciones le hicieron perder posiciones. Tras cumplirlas, quedó relegado al decimotercer puesto y se despidió de las carreras al sprint sin poder luchar por los primeros puestos.
Bezzecchi superó a Jorge Martín en la lucha por el subcampeonato
El triunfo permitió a Marco Bezzecchi dar un paso importante en la lucha por el subcampeonato del mundo. El italiano superó a Jorge Martín por un punto en la clasificación general, cuando todavía quedaba por disputarse la carrera larga del domingo.
El Gran Premio de la Comunitat Valenciana puso así el broche a una temporada marcada por las despedidas y los cambios de equipo de cara a 2027. Para Marc Márquez, la jornada del sábado en Cheste supuso una nueva oportunidad de cerrar su etapa en MotoGP con un buen resultado después de un sábado especialmente complicado.
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