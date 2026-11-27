El piloto español Marc Márquez (Ducati) anunció por sorpresa su retirada de MotoGP este viernes, durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

El de Cervera comunicó su decisión a través de una emotiva secuencia de cartulinas en el box de Ducati, en la que confirma que la carrera de este domingo será la última de su trayectoria en la máxima categoría del motociclismo.

“Hablaremos más tarde, pero primero... Gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”. Este es el mensaje que el ocho veces campeón del mundo de MotoGP transmite a través de varias cartulinas blancas con letras negras.

El anuncio llega apenas unos días después de conquistar su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina, y supone el cierre inesperado de una carrera deportiva que todavía tenía dos temporadas de contrato con Ducati. El campeonato confirma así la despedida de uno de los pilotos más laureados de su historia.

Tras mostrar los mensajes ante las cámaras oficiales de MotoGP, Márquez forma un corazón con las manos, lanza varios besos y se despide con un gesto mientras los integrantes del equipo Ducati Lenovo se levantan para aplaudirle. La emoción también se traslada a su entorno más cercano, con su pareja, Gemma Pinto, visiblemente emocionada, y su hermano Álex Márquez siguiendo el anuncio desde el paddock.

Marc Márquez se despide de MotoGP con diez títulos mundiales

El piloto de Cervera cierra su trayectoria con diez campeonatos del mundo: uno en 125 cc (2010), otro en Moto2 (2012) y ocho en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026).

Con estos registros, Márquez iguala los ocho títulos de la categoría reina de Giacomo Agostini y se sitúa por delante de Valentino Rossi, que conquistó siete coronas en 500 cc y MotoGP. En el cómputo global, el italiano conserva el récord histórico con quince campeonatos mundiales.

Su trayectoria también deja cifras destacadas en la categoría reina, donde suma 80 victorias, situándose entre los pilotos más laureados de todos los tiempos. Su dominio comenzó con Honda, marca con la que consiguió seis de sus ocho títulos de MotoGP, y continuó con Ducati, con la que recuperó el campeonato en 2025 y volvió a proclamarse campeón en 2026.

Valencia acoge la última carrera de Marc Márquez

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana se convierte así en el escenario de la despedida de uno de los grandes protagonistas del motociclismo moderno. El circuito Ricardo Tormo de Cheste acoge este fin de semana la última participación del piloto español, que pone fin a su trayectoria en MotoGP después de casi dos décadas en el campeonato.

La noticia ha sorprendido tanto a los aficionados como al propio entorno del Mundial, especialmente porque Márquez todavía tenía contrato con Ducati para las próximas temporadas. Su decisión también supone el final de una etapa compartida con su hermano Álex, que en 2025 consiguió el subcampeonato del mundo.

El piloto de Cervera deja atrás una carrera marcada por un estilo de conducción agresivo, numerosas victorias, rivalidades históricas y una capacidad de recuperación que le permitió regresar a la élite después de varias temporadas condicionadas por las lesiones.

Con diez títulos mundiales y ocho coronas en MotoGP, Marc Márquez se despide de la competición en Valencia con un mensaje que resume su trayectoria: “Hemos hecho historia”.