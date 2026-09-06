Muere a los 53 años Luis Fermoso, periodista deportivo

El periodismo deportivo español está de luto por la muerte de Luis Fermoso, que falleció este sábado 5 de septiembre a los 53 años, rodeado de sus familiares en Salamanca. El comunicador, nacido en Valladolid en 1973 pero estrechamente ligado a Salamanca desde los siete años, deja una trayectoria marcada por algunos de los formatos más reconocidos de la televisión deportiva española.

Fermoso desarrolló buena parte de su carrera en Movistar Plus+, donde fue una figura fundamental detrás de programas como El Día Después, Informe Robinson y Reportajes Vamos. La plataforma lamentó profundamente su pérdida y lo recordó como "una persona excepcional y un profesional admirable", además de destacar que fue desde sus comienzos "el alma del deporte de esta casa".

La noticia provocó numerosas muestras de cariño entre periodistas y profesionales del mundo del deporte. Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, lo definió como "uno de los mayores genios que dará nuestro reporterismo nunca" y destacó que era un profesional que prefería mantenerse alejado de los focos.

También Paco González quiso recordar su figura en Tiempo de Juego de la COPE. El periodista destacó su enorme talento para construir historias y su papel como "alma mater" de Lo que el ojo no ve, dentro de El Día Después, además de su trabajo en Informe Robinson y otros programas.

La mano derecha de Michael Robinson

Uno de los capítulos más importantes de la carrera de Fermoso estuvo ligado a Michael Robinson. Fue subdirector y mano derecha del periodista británico en Informe Robinson, un espacio que revolucionó la manera de contar historias deportivas en televisión.

Fermoso fue, además, el encargado de realizar la última entrevista a Michael Robinson, en abril de 2020, poco antes de su fallecimiento. Su capacidad para acercarse a los protagonistas y encontrar el lado más humano de cada historia se convirtió en una de sus principales señas de identidad.

Entre sus trabajos también figura la dirección de Colgar las alas, la serie documental centrada en Iker Casillas, así como numerosos reportajes y piezas audiovisuales que dejaron huella entre los aficionados.

El periodista que bautizó la Gravesinha

El legado de Fermoso también está presente en el lenguaje futbolístico. El periodista fue quien popularizó el término "Gravesinha", utilizado para describir un peculiar regate de Thomas Gravesen durante su etapa en el Real Madrid.

La ocurrencia, construida a partir del apellido del futbolista danés y la terminación habitual de algunos nombres brasileños, trascendió aquella pieza televisiva y terminó incorporándose al imaginario futbolístico de toda una generación.

Su trabajo se caracterizó precisamente por eso: convertir una imagen aparentemente anecdótica en una historia capaz de permanecer en la memoria del espectador.

LaLiga también trasladó sus condolencias a familiares y amigos, mientras que numerosos compañeros de profesión recordaron tanto su talento como su calidad humana. Una trayectoria desarrollada muchas veces desde la sombra, pero fundamental para algunos de los grandes relatos del periodismo deportivo televisivo en España.