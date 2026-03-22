Muere un aficionado del Racing de Santander tras un enfrentamiento con uno del Albacete

El autobus del Albacete en la entrada del Sardinero antes del encuentro entre Racing de Santander y Albacete.

Un aficionado del Racing de Santander falleció este sábado tras ser agredido por un aficionado del Albacete en la previa del partido correspondiente a la segunda división entre ambos equipos en el Sardinero.

Cerca de las 16:00 horas en la calle Simón Cabarga se produjo una discusión que terminó con la agresión al aficionado fallecido. Al llegar la policía se encontraron a la víctima tirada en el suelo con una herida en la cabeza e intentando ser asistido por dos personas.

Los servicios sanitarios acudieron al lugar y prestaron las primeras asistencias al herido antes de trasladarlo al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente falleció.

Los agentes identificaron a las personas presentes en el lugar, entre ellas al presunto autor de la agresión, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. El detenido por estos hechos llevaba una camiseta del Albacete, si bien ambos son vecinos de la capital cántabra.

La previsión es que el detenido pase a disposición judicial este lunes, 23 de marzo, pues la Policía Nacional sigue practicando diligencias.

Cuando haya completado el atestado, lo pasará a disposición de la jueza, junto con el detenido, que se encuentra de guardia este fin de semana y que corresponde a la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Santander.